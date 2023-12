Toshiba se povlači sa berze i odlazi u privatne ruke

Danas je dan D za japansku kompaniju, koja zapošljava oko 106.000 ljudi.

Još uvijek se pamti vrijeme kada je Tošiba (Toshiba) proizvodila više od jednog televizora u nekom domaćinstvu, kao i računara, sistema zvučnika ili drugih osnovnih elektronskih uređaja. Jednostavno, japanska kompanija, osnovana 11. jula 1875, bila je dominantna na tom polju. Ali, sada je uklonjena sa liste na Tokijskoj berzi, čime je okončan taj 74-godišnji period, piše BBC.

Zašto je jedno od najpoznatijih japanskih industrijskih imena tako neslavno prošlo (na kraju)?

Sve je počelo 2015. godine, kada su na vidjelo izašle malverzacije u više sektora, pri čemu su mnoge od njih uključivale najviše rukovodstvo. Tokom sedam godina, Tošiba je precjenjivala svoj profit za 1,59 milijardi dolara.

U 2020. godini, "japanac" je otkrio dodatne računovodstvene nepravilnosti; bilo je i navoda vezanih za korporativno upravljanje i način na koji su se donosile akcionarske odluke. Istraga iz 2021. je otkrila da je Tošiba bila u dosluhu sa japanskim Ministarstvom trgovine – koje je Tošibu vidjelo kao stratešku prednost – da bi suzbila interese stranih investitora.

U to vrijeme, stručnjaci su govorili kako takav splet dovodi do dilema stranih investitora, u pogledu ulaganja u japanske akcije, zbog čega to "nije samo problem Tošibe, već i čitavog japanskog tržišta akcija".

Krajem 2016. godine, kompanija je rekla da će preuzeti odgovornost za nekoliko milijardi dolara u vezi sa izgradnjom nuklearne elektrane koju je američka jedinica "Westinghouse Electric" kupila godinu dana ranije. Tri mjeseca potom, "Westinghouse" je podnio zahtjev za bankrot, ostavljajući Tošibu suočenu sa kolapsom svog nuklearnog poslovanja i sa više od 6 milijardi dolara obaveza.

Tošiba je rasprodala niz svojih poslovanja, uključujući one s mobilnim telefonima, medicinskim sistemima i belom tehnikom, i bila je prinuđena da svoju jedinicu "Toshiba Memory" stavi na prodaju; taj dogovor je, međutim, odložen za nekoliko mjeseci, zbog spora sa jednim od njegovih partnera.

U vrijeme kada su kompanije mnogo ulagale u budućnost tehnologije i inovacija, Tošiba je morala da prodaje vrijednu imovinu, da bi prikupila novac. Krajem 2017. je uspjela da obezbijedi "gotovinsku injekciju" od 5,4 milijarde dolara od inostranih investitora, što joj je pomoglo da izbjegne prinudno brisanje sa liste na berzi.

Ali, to je onda pokrenulo razne bitke, koje su paralisale japanskog proizvođača.

Nakon dugog promišljanja o tome da li bi kompanija trebalo da se podijeli na manje firme, Tošiba je osnovala komitet da ispita da li se može privatizovati. U junu 2022, dobila je osam prijedloga za otkup, a ranije ove godine, kompanija je potvrdila da će je preuzeti grupa japanskih investitora predvođenih Japanskom investicionom korporacijom (JIC), koju podržava država.

U pitanju je iznos od 14 milijardi dolara, a prema pisanju Rojtersu, dan je dan D.

Ipak, ostaje nepoznanica kako novi vlasnici planiraju da preokrenu Tošibu, ali je njen odlazeći predsjednik rekao da će digitalne usluge visoke marže biti u fokusu. JIP, inače, ima iskustvo u stvaranju poslova od velikih proizvođača, uključujući Sonijevo odjeljenje za laptopove i Olimpusovu jedinicu za kamere.

Nakon što je 2014. godine kupio Sonijev biznis Vaio, JIP je pomogao toj kompaniji da ostvari rekordnu prodaju prošle godine. Ali, Tošiba je mnogo veća kompanija i ulozi su veliki: zapošljava oko 106.000 ljudi i neke od njenih operacija se smatraju "kritičnim za nacionalnu bezbjednost", prenosi Telegraf.

