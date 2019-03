Tramp: Carine za BMW i Mercedes ako ne otvore fabrike u SAD

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp kritikovao je evropske proizvođače automobila, sugerišući da bi mogao da uvede carine na uvoz vozila kompanija kao što su BMV i Mercedes, osim ako ne budu gradili više fabrika na američkom tlu.

U intervjuu sa Marijom Bartiromo, iz kompanije Foks Biznis Netvork, Tramp je rekao da je odbacio prijedloge Evropske unije kojima bi se auto tarife sa obije strane svele na nulu.

"Oni imaju BMV, imaju Mercedes, imaju dosta dobrih automobila koje uvozimo", rekao je Tramp govoreći o Njemačkoj. "Želim da ih prave ovdje. Ako ćete ih prodati Amerikancima, napravite ih ovdje", zaključio je predsednik.

Trampovi komentari dolaze otprilike mjesec dana nakon što je Ministarstvo trgovine završilo istragu o tome da li uvoz automobila ugrožava nacionalnu bezbjednost i proslijedilo svoje zaključke Bijeloj kući.

Rezultati izvještaja nisu objavljeni. Međutim, Derek Sizors, iz Američkog instituta za preduzetništvo, izjavio je da je vidio primjerak izvještaja i da se u njemu zaključuje da uvoz automobila ugrožava nacionalnu bezbjednost jer pogoršava trgovinski deficit.

Predsjednik SAD ima rok do sredine maja da odluči koje akcije treba preduzeti u skladu sa tim izvještajem. On bi mogao da nametne carine do 25 odsto na uvoz svih automobila i auto dijelova, ili samo na određene artikle iz određenih zemalja. Izgledi za tako nešto izazvali su snažno protivljenje u Kongresu, gdje su doživjeli kritike kongresmena iz redova obije stranke. Automobilska industrija SAD takođe se protivi taksama, jer koriste uvozne auto-dijelove, što bi bilo skuplje ako bi se carine nametnule. U svom intervjuu za Foks Biznis Netvork, Tramp je rekao da ukidanje carina za svu auto trgovinu ne bi nužno pomoglo američkim proizvođačima automobila. "Problem je u tome što Ševrolet nikada neće biti prihvaćen u Evropi, kao što je Mercedes prihvaćen ovdje, tako da to nije dobar posao", rekao je on.