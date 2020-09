Tramp: Neću produžiti rok za prodaju ili zabranu TikToka

NJUJORK - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da 15. septembar ostaje rok u kojem kineska aplikacija za razmjenu kratkih video sadržaja TikTok mora da proda svoje poslovanje u SAD nekoj američkoj firmi ili će biti zabranjena.

"Neće biti produžen krajni rok za TikTok, 15. septembar, da ili bude zabranjen ili prodat nekoj američkoj firmi", rekao je Tramp novinarima u četvrtak, prenosi televizija CBS News.

Tramp je tako prokomentarisao medijske izvještaje da kineski vlasnik TikToka, kompanija ByteDance, želi da izbegne prodaju.

To znači da ByteDances ima manje od nedelju dana da postigne dogovor o prodaji, ili će njegova aplikacija biti potpuno zabranjena u SAD-u ako to ne učini do 15. septembra.

"Vidjećemo šta će se dogoditi. Ili će (TikTok) biti zatvoren ili će biti prodat", rekao je američki predsjednik.

Prema izvršnoj naredbi od 6. avgusta, Bijela kuća je dala ByteDanceu rok od 45 dana da proda američko poslovanje TikToka nekom kupcu u SAD, uz obrazloženje da ta popularna aplikacija predstavlja pretnju za privatnost ličnih podataka korisnika i nacionalnu bezbjednost.

Mada je jednom naknadnom naredbom precizirano da transakcija mora da bude završena do 12. novembra, kineka tehnološka kompanija, bez obzira na to, vjerovatno neće završiti posao u zadatom roku, ocjenjuje Russia Today.

Naime, pregovori sa američkim firmama zainteresovanim za kupovinu, među kojima su i Microsfot i Oracle, iskomplikovali su se, prema pisanju ''Bloomberga'', zbog donošenja nove regulative u Kini prema kojoj ByteDance sada mora da podnese potencijalni sporazum o prodaji na odobrenje nadležnom državnom organu.

ByteDance je u međuvremenu podnio tužbu protiv vlade SAD u nastojanju da ospori izvršne naredbe Bijele kuće, navodeći da su kompaniji uskraćena zakonska prava na redovan postupak i da Trampova administracija nije ponudila nikakve "vjerodostojne dokaze" u prilog svojim tvrdnjama vezanim za nacionalnu bezbjednost.