Tramp: Ograničićemo uvoz evropskih automobila

BRISEL - Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je Evropsku uniju da će Sjedinjene Države preduzeti korake i ograničiti ulazak evropskih automobila.

Kako je istakao, to će se dogoditi ukoliko blok ne bude pravedno postupao prema njegovoj zemlji u bilateralnoj trgovini.

Tramp, koji će ovog mjeseca biti domaćin predsjedniku Evropske komisije Žan-Klodu Junkeru u Vašingtonu, ponovio je svoj stav da EU tretira Sjedinjene Države nepravedno u trgovini, blokiranjem pristupa američkim farmerima, prenosi Rojters.

"To će se takođe promijeniti i mislim da ćemo to vidjeti, jer 25. jula oni dolaze da započnu pregovore sa mnom. Vidjećemo", rekao je on na konferenciji za novinare na kraju sastanka lidera NATO-a.

"A ako ne pregovaraju u dobroj vjeri, uradićemo nešto u vezi sa svim onim milionima automobila koji dolaze u našu zemlju i koji se oporezuju po stopi od skoro pa nula odsto, po veoma niskoj stopi... Mislim da je to veoma efikasan način pregovaranja, ali ja ne pregovaram, samo tražim pravičnost za Sjedinjene Države", poručio je Tramp.