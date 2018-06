Tramp prijeti uvođenjem tarifa na sve evropske automobile

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio da će uvesti tarife od 20 odsto na uvoz automobila iz Evropske unije.

Tramp je na Twitteru naveo da "ako kompanije iz Evropske unije ne ukinu tarife i trgovinske barijere koje su nametnule Americi", SAD će uvesti tarife u vrijednosti od 20 odsto na uvoz svih automobila iz EU.

Najnovija prijetnja dolazi samo mesec dana nakon što je Trampova administracija otvorila istragu o efektima uvoza vozila po nacionalnu bezbjednost SAD.

Američko Ministarstvo trgovine planira da istragu završi do kraja jula ili avgusta, prema riječima resornog ministra Vilbura Rosa.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!