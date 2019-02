Tramp tvitom "srušio" cijenu nafte

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je svojim tvitom izazvao pad cijena nafte na berzi.

On je napisao da cijena te sirovine postaje suviše visoka i pozvao OPEK da se "opusti".

Cijena nafte na tržištu se kolebala prije komentara američkog predsjednika. Nakon njegove izjave cijena majskih fjučersa marke "brent" je pala za 1,32 odsto, na 66,33 dolara, prenosi "Sputnjik".

Podsjetimo, Tramp je i ranije objavljivao slične komentare koji su obarali cijenu nafte na berzama.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!