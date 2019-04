Tramp uvodi sankcije EU

VAŠINGTON - SAD će uvesti carine na 11 milijardi dolara vrijednu robu iz EU, objavio je danas predsjednik Amerike Donald Tramp.

"Svjetska trgovinska organizacija smatra da su subvencije Evropske unije za Airbus negativno uticale na Sjedinjene Države, koje će sada uvesti tarife na 11 milijardi dolara vrijednu robu iz EU! EU je iskorišćavala Ameriku u trgovini dugi niz godina. To će uskoro prestati!", napisao je Tramp na Twitteru.

