Traže radnike iz BiH, nude 1.300 evra za branje jagoda

Posrednici primamljivim oglasima vrbuju sezonce iz BiH, Srbije, i Crne Gore za rad na slovačkim plantažama.

Starosnih ni polnih ograničenja nema. Radno vreme je od 10 do 12 sati dnevno, nedjeljom do 11 časova prije podne. Za branje trešanja i jagoda plaća se 20 do 40 centi po kilogramu. Ili tri evra, na sat, za razređivanje jabuka i breskvi.

Ovako posljednjih mjesec dana na internet portalima za oglašavanje poslova vrbuju berače voća iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore za rad na slovačkim plantažama.

Dobar radnik dnevno može da ubere oko 100 kilograma jagoda. Prema računici koja se navodi u oglasima, mjesečna zarada, u zavisnosti od vrste angažmana, iznosi 700 do 1.300 evra.

(Politika)