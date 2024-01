Trgovanje bitkoinima postalo je lakše nakon što je Američka komisija za vrijednosne papire dozvolila da se tom digitalnom valutom trguje direktno na berzi putem tzv. ETF-ova. Treba li sada ulagati u bitkoin?

Pristalice bitkoina čekali su na ovu odluku nedjeljama, navijajući i podižući cijenu u visine. Sada je zvanično: takozvani bitkoin spot ETF-ovi sada mogu da se ponude u SAD.

"To znači da je bitkoin sada upakovan u klasičan vrijednosni papir", objašnjava Filip Zandner iz Frankfurtske škole za finansije i menadžment. Ta odluka, kako dodaje, daje bitkoinu znatno veću vjerodostojnost: "To ima veliki simboličan efekat. Bitkoin je uvijek bio kritikovan. Ova odluka bi sada mogla da dovede do toga jedna ili dvije te kritične tačke nestanu", kaže Zandner za DW.

Američka Komisija za hartije od vrednosti i berzu (SEC) do sada je odbijala da to učini uz obrazloženje da je taj proizvod osjetljiv na tržišnu manipulaciju. Osim toga, mnogi kriptovalute vide kao priliku za zaobilaženje sankcija, odnosno za premještanje i pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima.

Hakovanje nema nikakvih posljedica

Dan prije objavljivanja odluke, jedan hakerski napad još jednom je pokazao koliko je cijena bitkoina ranjiva. Naime, u utorak 9. januara 2023, nakon zatvaranja berze, kada je SEC na platformi Iks objavio da je bitkoin ETF odobren, kurs je strelovito porastao. Euforija je, međutim, veoma brzo splasnula – jer je ta vijest bila prevara. Nalog američke Komisije bio je hakovan.

To je potvrdila i platforma Iks. Nepoznata osoba preuzela je kontrolu nad telefonskim brojem koji je povezan s korisničkim nalogom, a SEC je uspio da obriše objavu tek pola sata nakon što se pojavila. Američka Komisija za hartije od vrijednosti i berzu saopštila je da radi s policijom i nadležnim službama vlade na istrazi incidenta. Sasvim je moguće da su hakeri pokušavali da profitiraju od rasta cijena nakon objavljivanje lažne vesti.

ETF olakšava kupovinu bitkoina

ETF je skraćenica za "Exchange Traded Fund“ – "fond kojim se trguje na berzi“. ETF-ovi se takođe koriste za repliciranje dioničkih indeksa kao što je njemački dionički indeks DAX. Bitkoinima je već moglo da se trguje u SAD, ali samo na računima na posebno dizajniranim kripto-berzama ili privatno na tzv. voletsima.

Prema riječima Zandnera s Frankfurtske škole za finansije i menadžment, bitkoin ETF sada pojednostavljuje kupovinu, posebno za upravnike fondova i finansijske savjetnike, koji mogu lakše da uključe bitkoine u svoj portfelj.

Takvi proizvodi već postoje u Evropi i Švajcarskoj, ali to je novost za SAD. "A američko tržište kapitala ima važnu ulogu i veliku privlačnost“, ukazuje Zandner.

Da li sada raste cijena bitkoina?

Stručnjaci pretpostavljaju da će zeleno svjetlo kratkoročno već bilo uračunato u cijenu bitkoina: on je dobio mnogo na vrijednosti u posljednjih nekoliko mjeseci prije same odluke.

Britanska banka Standard procjenjuje da bi bitkoin ETF-ovi samo ove godine mogli da privuku 50 do 100 milijardi dolara investitora. To bi verovatno podiglo cenu bitkoina do 100.000 dolara. Drugi, međutim, pretpostavljaju da bi priliv pre mogao da bude oko 55 milijardi dolara u periodu od pet godina.

Filip Zandner uvjeren je da je odobrenje za korišćenje ETF-a veliki korak prema priznavanju digitalne valute. "Od ovoga bi veće bilo samo ako bi neka centralna banka takođe kupila bitcoin", kaže on.

Ali, kada je riječ o bitkoinu tu sigurnosti nikada nije bilo. Njegova cijena je nekoliko puta znala da poraste za veoma kratko vreme, a zatim da se ponovo dramatično sruši. Mnogi investitori izgubili su tako novac. Kada je reč o bitkoinu, mora se biti svjestan rizika ulaganja, mnogo više nego kod normalnog ulaganja u dionice.

