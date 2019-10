Trebaće godine da se bh. roba vrati na Kosovo

BANJALUKA - Od lidera kosovskih stranaka koje su dobile najviše glasova na nedavno završenim izborima očekuju se relaksacija odnosa i odluke koje idu u smjeru ukidanja taksi, međutim veliko je pitanje da li se bh. firme, koje su zbog taksi od 100 odsto na robu iz BiH napustile to tržište, uopšte mogu vratiti na njega, jer su njihovo mjesto već zauzeli drugi.

Adin Fakić, direktor sarajevske mljekare "Milkos", rekao je da će biti jako teško se vratiti na tržište Kosova, na koje sada ne izvoze, ali da će to u svakom slučaju pokušati preko poslovnih partnera i prijatelja koje dolje imaju.

"Tržište je globalno. Kada dođe u fazu da ima nedostatak određene robe, ono je lako zamijeni. Uvođenjem taksi kod ljudi na Kosovu je stvorena svijest da su kupovali robu od onih koji ih nisu priznali i biće teško vratiti se na to tržište koje je za BiH, iako malo, bilo jako značajno", rekao je Fakić.

Kako tržište nadoknadi nedostatak robe, Fakić objašnjava na primjeru Hrvatske, gdje je prestao izvoz kada je ta zemlja ušla u EU. Kako kaže, BiH je tada bila nespremna za to i kasnije, kada su ispunjeni uslovi, nikada se u onoj mjeri u kojoj je bila nije vratila na to tržište.

I Nemanja Vasić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, kaže da će se privrednici iz BiH u slučaju ukidanja taksi, formalno pravno, lako vratiti na tržište Kosova, ali da je pitanje u kojem obimu.

"Tu su se već stvorile navike potrošača i to je jako teško promijeniti. U nekih godinu dana od ukidanja taksi ne može se očekivati nešto puno, ali će se roba iz BiH preko poslovnih partnera sigurno vratiti", rekao je Vasić.

Ipak, on smatra da je ukidanje taksi, kao i njihovo uvođenje, politička priča i da će se za to sigurno tražiti određeni ustupci, od kojih na kraju krajeva i zavisi kako će se to sve završiti.

"Ako budu tražili priznanje Kosova, naravno da od toga neće biti ništa, ali ako budu neke manje stvari, onda je moguće te ustupke ispuniti kako bi se ukinule takse", rekao je Vasić.

Da ukidanje taksi na robu iz BiH i Srbije neće ići tako lako, nagovijestio je i Aljbin Kurti, predsjednik opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, koji je na nedavno završenim vanrednim izborima ostvario najbolji rezultat i vrlo vjerovatno će formirati buduću vladu Kosova. On je rekao da će ukinuti takse na robu iz Srbije, ali će ih zamijeniti principom reciprociteta.

"Beograd, na primjer, mora prihvatiti naše tablice i dokumenta, na kojima stoji Republika Kosovo", rekao je Kurti uoči izbora, a odmah nakon tih izbora i neki najviši funkcioneri njegove stranke su izašli sa sličnim izjavama.

I Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rekao je da od novih vlasti na Kosovu očekuje ukidanje taksi, istovremeno ističući da, ukoliko se to ne desi, to bi značilo komplikovanje odnosa unutar CEFTA sporazuma, ali i u regionu.

Inače, takse od 100 odsto na robu iz BiH i Srbije Vlada Kosova uvela je u novembru 2018. godine, nakon čega je gotovo u potpunosti obustavljen izvoz iz ove dvije države. Izvoz robe iz BiH na Kosovo do uvođenja taksi iznosio je oko 150 miliona KM godišnje.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske, rekao je da od uvođenja taksi izvoza na Kosovo gotovo da i nema te da je izgubljeno tržište s kojim je ostvarivan suficit.

"Ako se i ukinu ove carinske takse, naša preduzeća će se teško vratiti na ovo tržište, jer su njihovu poziciju preuzele druge kompanije", rekao je Blagojević, ističući da od strane Kosova ništa ne treba da iznenadi pa ni nova uslovljavanja kako bi ukinuli takse.

On kaže da je taksama prekršeno nekoliko međunarodnih ugovora, pa i sama CEFTA, te da se radi isključivo o političkom oružju za ostvarivanje političkih ciljeva, a da je privreda u svemu tome bila kolateralna šteta.