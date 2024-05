Trgovci nisu poštovali marže, pa dobili 150.000 KM kazni

BANJALUKA – Zbog prekoračenja marži inspekcija u Republici Srpskoj izrekla je trgovcima kazne u ukupnom iznosu od 150.000 KM, a kako su istakli iz Inspektorata Srpske, do sada je izvršena 61 kontrola u trgovačkim objektima od čega su u 15 slučajeva utvrđeni propusti.

Nakon stupanja na snagu nove Uredbe o određivanju marže u prometu proizvoda početkom mjeseca maja, republička tržišna inspekcija započela je sa kontrolama primjene navedene Uredbe.

"Odstupanja su utvrđena kod različitih vrsta proizvoda od zamrznutog povrća, mliječnih proizvoda, sredstava za održavanje higijene i drugo. Iako su utvrđena prekoračenja najčešće iznosila oko 10 pfeninga, svako odstupanje od propisane marže predstavlja prekršaj i osnov za izricanje propisane kazne", naveli su oni.

Kako su podsjetili, za nepridržavanje definisanih marži propisana je kazna u iznosu od 7.000 KM do 10.000 KM za pravno lice, od 3.000 KM do 5.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu i od 3.000 KM do 6.000 KM za preduzetnika.

"U skladu sa zakonskim ovlaštenjima inspekcijski organi mogu izreći samo najniže definisane kazne, dok veće kazne mogu izricati sudovi", stoji u saopštenju.

U navedenim kontrolama inspektori su u prodajnim objektima konstatovali i druge vrste nepravilnosti koje su se odnosile na izdavanje računa, vođenje poslovnih knjiga, evidencija i slično, te su po tom osnovu trgovcima izrečene i kazne u iznosu od 16.400 KM.

"Donošenjem nove Uredbe značajno je proširena lista i obuhvat proizvoda kojima je ograničena marža i mišljenja smo da se resorno ministarstvo prilikom izrade pomenute Uredbe vodilo realnim pokazateljima i procjenama o potrebama potrošača. Republička tržišna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti sa kontrolama formiranja cijena, pratiti stanje na terenu i prilagođavati svoj rad kako to situacija bude zahtijevala", naveli su iz Inspektorata Srpske.

