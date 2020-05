Trgovina na malo u BiH u martu zabilježila pad od 11,8 odsto

SARAJEVO - Trgovina na malo u BiH u martu, gledajući u tekućim cijenama, zabilježila je pad od 11,8 posto u odnosu na februar 2020. godine, pokazatelji su istraživanja koje je uradila Agencija za statistiku BiH, a predstavnici iz ove oblasti smatraju da će se taj pad odnositi i na april.

Iz sindikata trgovine, kao i iz privrednih komora upozoravaju da će se pad prometa u nekim trgovinama nastaviti i u narednim mjesecima, te da je razlog tome što im je zabranjen rad zbog situacije sa virusom korona, ali i to što slabi kupovna moć građana BiH.

Rast prometa, prema podacima Agencije za statistiku BiH, zabilježen je u trgovini (kod dobavljača) prehrambenim proizvodima (hrana, piće i duhanski proizvodi) u iznosu od 1,8 posto, dok je u trgovini (kod dobavljača) neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 16,8 posto.

Statistički podaci su pokazali, posmatrano u stalnim cijenama, da je ukupan dezonirani promet trgovine na malo u BiH u martu ove godine zabilježio pad od 12,9 posto u odnosu na februar ove godine.

Rast prometa zabilježen je u trgovinama prehrambenim proizvodima na malo u iznosu od 1,9 posto, dok je u trgovinama neprehrambenim proizvodima promet trgovine na malo u BiH zabilježen pad od 19 posto.

Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine u FBiH, kaže za "Nezavisne" da je bilo moguće očekivati pad prometa, posebno kada je riječ o trgovinama kojima je zabranjen rad zbog pandemije virusa korona.

"Mi iz sindikata smo na to i upozoravali jer nakon prvih nekoliko sedmica od proglašenja pandemije i posebnih mjera bio je višestruko povećan promet u trgovinama prehrambenim proizvodima, a potom je došlo do pada, iz više razloga, skraćenjem radnog vremena, a biće još gore s obzirom na to da slabi kupovna moć stanovnika BiH", ističe Beširovićeva.

Ona naglašava da je korona zakon Vlada FBiH donijela kasno i da on neće pomoći, te da se situacija neće promijeniti do kraja godine i da će biti gore.

Goran Račić, predsjednik Podružnice Privredne komore Republike Srpske u Banjaluci, za "Nezavisne" kaže da su statistički pokazatelji na nivou očekivanih.

"Imamo situaciju da je već od polovine marta u BiH proglašena i u jednom i u drugom entitetu vanredna situacija, odnosno poslije u Republici Srpskoj i vanredno stanje, da su se navike potrošača u tom periodu već mijenjale, da su ljudi kupovali samo osnovne životne namirnice, a da su neki luksuzne robe i one robe koje su ranije kupovali ostavili za bolja vremena. To je nešto što je bilo očekivano, a može se očekivati da se takva situacija nastavi i u aprilu. Možda će se u maju manje osjetiti ta stagnacija, jer su u oba entiteta relaksirane neke mjere. Kod ljudi se već stvorila potreba za određenim proizvodima, tako da u maju očekujemo oporavak što se tiče same potrošnje", rekao je Račić.

On je dodao da je ista situacija i u drugim zemljama, čak i da je u nekima došlo i do većeg pada potrošnje.

Prema statistici, ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u martu 2020. godine zabilježio je pad od 6,9 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Promet prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) ostvario je rast od 11,7 posto, dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 9,8 posto u odnosu na mart 2019.

Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo zabilježio je pad od 7,7 posto u odnosu na mart 2019. godine.

Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 10,8 posto, dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 11,5 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.