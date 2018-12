Tropic Market Nevesinje u novom ruhu

NEVESINJE - Danas u 9 časova svoja vrata otvorio je Tropic market na novoj lokaciji, u ulici Obrena Ivkovića b.b. Otvaranjem novog i po svjetskim standardima uređenog marketa, zaposleno je 50 radnika, od čega su 32 nova radna mjesta za Nevesinjce.

Na prodajnom prostoru od nešto više od 500 kvadratnih metara, domaći trgovački lanac Tropic donosi mnoštvo noviteta u Nevesinje. U ponudi marketa nalazi se uvijek svježe voće i povrće, riječna i morska riba, kao i svježe meso, dok će na novim odjelima, pekari i gastro odjelu kupci svakodnevno moći da biraju između više od 50 vrsta svježe pripremljenih gotovih jela, salata, pica i pita skrojenih po posebnim recepturama razvojne kuhinje trgovačkog lanca Tropic.

"Izuzetno smo ponosni na završetak ovog projekta, otvaranje novog Tropic marketa u Nevesinju. Novom lokacijom i uređenjem po savremenom konceptu, uvođenjem novih odjela, unijeli smo osvježenje u naš malprodajni objekat, na zadovoljstvo naših kupaca, ali i zaposlenih. Već prve reakcije kupaca pokazale su nam da je objekat u novom ruhu stigao u pravo vrijeme", izjavila je Aleksandra Marković, portparol domaćeg trgovačkog lanca Tropic.

Na dan otvaranja Nevesinjce su dočekale brojne akcijske pogodnosti, dupli bodovi za članove Kluba osmijeha, kao i druga iznenađenja: svaka 100. gratis kupovina, mobilni telefoni za svakog 500. kupca te pokloni za kupovine preko 20 KM. Za najmlađe posjetioce pripremljen je zabavno-animatorski program od 12 do 20 časova.

Domaćinska atmosfera, prijatan ambijent i ljubazno osoblje učiniće da se svako ko posjeti Tropic market u Nevesinju osjeća kao kod kuće i to od 7 do 21 čas od ponedjeljka do subote i od 7 do 15 časova nedjeljom.