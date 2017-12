Tropic otvorio drugi market u Bijeljini

BIJELJINA – Nadomak centra grada, na adresi Neznanih junaka 69, domaći trgovački lanac Tropic danas je u 9 časova otvorio vrata svoje 55. poslovne jedinice, a druge po redu u Bijeljini.

Novootvoreni market Bijeljincima je donio 39 novih radnih mjesta.

Povodom otvaranja, Tropic je svojim kupcima pripremio niz akcijskih pogodnosti i poklona. Prvih 2000 kupaca dobiće na poklon Tropic cekere, svaki 100. kupac obaviće besplatnu kupovinu, a svaki 300. ponijeće kući konvektorsku grijalicu.

No, tu nije kraj poklonima. Na dan otvaranja, u periodu od 12 do 19 časova, svi koji obave kupovinu u vrijednosti od 30 KM i više, osvojiće jedan od poklon paketa, a narednih dana, sve do 10. decembra, za isti iznos računa, kupce očekuje Tropic poklon paket.

Uz navedeno, kupce od četvrtka do nedjelje očekuju i brojne promocije i degustacije.

Najmlađi posjetioci novog Tropic marketa u Bijeljini uživaće u cjelodnevnom animatorskom programu i druženju sa Deda Mrazom i Snješkom Bijelićem.

U Tropic marketu Bijeljina pored uvijek svježeg voća, povrća i mesa, uz širok asortiman dostupnih artikala, u ponudi se nalazi svježa morska i riječna riba, kao i preko 40 vrsta gotovih jela.

Radno vrijeme Tropic marketa Bijeljina je od 7 do 21 čas od ponedjeljka do subote te od 8 do 16 časova nedjeljom.