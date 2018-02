Tvit rijaliti zvijezde koštao Snapchat 1,3 milijarde dolara

NJUJORK - Jedan tvit zvijezde rijaliti šoua Kajli Džener srušio je za 7,2 odsto dionice društvene mreže Snapchat i uzeo ovoj kompaniji 1,3 milijarde dolara.

"Ima li vas još koji ne otvarate Snapchat više ili sam to samo ja? Ovo je tako tužno", napisala je Dženerova na svom Twitter profilu.

Ona na Twiteru ima više od 24 miliona pratilaca, a bila je jedna od najpoznatijih korisnica Snapchata, pa je njena objava imala ogroman uticaj na korisnike.

Nije poznato koji su razlozi doveli do ove Kajline objave na Twitteru.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.