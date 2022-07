U Banjaluci opada potražnja za stanovima, u Sarajevu cvjeta

BANJALUKA, SARAJEVO - Dok je u Federaciji potražnja za stanovima sve veća, u najvećem gradu Srpske se ipak osjeti znatan pad u prodaji.

Naime, kako za "Nezavisne" objašnjava Dragan Milovanović, direktor Agencije "Remax" iz Banjaluke, u ovom gradu se osjeti pad potražnje za stanovima.

"Prema našim informacijama i parametrima, po kojima mi možemo zaključiti na osnovu naših klijenata, došlo je do promjene u strukturi, odnosno da se više prodaju kuće", rekao je Milovanović, dodajući da je to prirodno jer su razlike u cijenama između kuće i stanova velike.

"Za 150.000 KM vi možete kupiti kuću u Debeljacima, Drakuliću ili Kuljanima, dok u centru grada za te pare možete kupiti stan od 35 do 40 kvadrata", rekao je Milovanović.

Ističe da se ovakva situacija očekivala.

"Ako je neko bio kreditno sposoban da uzme kredit na neki određen iznos, nakon poskupljenja on više nije u mogućnosti da ga uzme. Tu imamo i faktor inflacije gdje je povećan kućni budžet, te ostaje manje novca za kupovinu nekretnina", rekao je Milovanović.

Dodaje da je povećanje kamatnih stopa još jedan od razloga za manju potražnju.

"Kada mi saberemo sve ove razloge, određena kategorija ljudi koja je kupovala stanove na kredit je odustala i to je uticalo na manju potražnju", kazao je Milovanović.

Prema njegovim riječima, u zadnjih mjesec dana je došlo do stabilizacije cijena.

"Investitori su od februara do aprila na svakih 15 dana podizali cijene, sada je to stabilizovano", navodi Milovanović, dodajući da su ljudi koji imaju novac ostali kao aktivni kupci.

"Do pojeftinjenja neće doći sigurno, a u odnosu na prošlu godinu povećanje je od 30 odsto. Do kraja ove godine, po mojim procjenama, ne bi trebalo doći do novih poskupljenja, osim ako se desi neka nepredviđena situacija koja bi mogla da utiče na cijenu", rekao je Milovanović.

Kada je riječ o trenutnim cijenama u Banjaluci, on ističe da je u novogradnji najniža cijena 2.650 KM, dok je najskuplji kvadrat 4.600 KM.

"Kada je riječ o cijenama, one se razlikuju i zavise od lokacije. Trenutno najniža cijena se može naći u stambenom kompleksu 'City block' u iznosu od 2.600, dok su najviše cijene u centru grada", rekao je Milovanović.

Kad govorimo o staroj gradnji, on navodi da se kvadrat može naći po minimalnoj cijeni od 2.000 KM.

"Cijena u staroj gradnji zavisi od lokacije, da li ima garažu ili podrum, i to su neke stvari koje se gledaju prilikom kupovine. Cijena se kreće od 2.000 pa sve do 3.000 KM", rekao je Milovanović.

S druge strane, iz Sarajeva poručuju da je kod njih situacija obrnuta, odnosno da je povećana potražnja za stanovima.

"Mi bilježimo povećanu potražnju. Iako situcija na tržištu nije sjajna kao što je bila prethodnih godina, potreba za stanovima je svakako veća. Potražnja zavisi od toga šta kupac traži, glavnu ulogu igra lokacija, nebitno da li je stara ili nova gradnja. Kada je riječ o cijenama: 3.000 KM je najniža", kazali su za "Nezavisne" iz "Top nekretnina" u Sarajevu.

Da ima više potražnje za stanovima u Prijedoru potvrđuje Dragan Gruban iz Agencije za nekretnine "Agent Enex", a, kako je kazao, u ovom gradu potražnja za stanovima je puno veća od izgradnje.

"U Prijedoru je manje izgradnje, odnosno manje investitora, a potražnje je svakako više. Cijena stanova u novoj gradnji je više od 2.000 KM", rekao je Gruban.