U Banjaluci s radom počela prva mjenjačnica kriptovaluta

BANJALUKA - U Banjaluci je s radom počela prva mjenjačnica kriptovaluta Balkan - Crypto Exchange, koja građanima omogućava da neku od kriptovaluta, ukoliko ih imaju, zamijene za konvertibilne marke.

Krivulje, računari, brojke, kodovi... svakodnevnica su zaposlenika prve mjenjačnice kriptovaluta u Bosni i Hercegovini.

"Balkan Crypto Exchange", u Banjaluci su napravili Davor, Nikola i Boris. I sami su kako se to popularno kaže "rudarili" prevashodno bitcoine. U njihovoj mjenjačnici za sada trguje oko 500 klijenata, a u opticaju je šest kriptovaluta, prenosi "N1".

"Jedino zakonsko sredstvo plaćanja u BIH je konvertibiilna marka. MI sa BCX-om činimo da vi ako imate neku kriptovalutu možete doći do konvertibilne marke, i da njime dalje trgujete, kupujete. Teško je govoriti o tome koliko ima bitcoina u BiH. Bosna i Hercegovina je mala zemlja na svjetskoj mapi, ali to da postoji BCX, ljudi koji to rade, znači da ih ima u BIH", kazao je Davor Maksimović, suosnivač BCX platforme.

Ipak, u državi se kriptovalutama bavi ispod 1 % stanovništva. Nema procjena koliko to tržište vrijedi, ali globalno je u opticaju 16 miliona bitcoina.

"Maksimalna količina koja će ikada postojati je oko 21 milion komada. Trenutno je iskopano više od 16 miliona bitcoina, ostalo je još manje od 5 miliona, koje će se iskopati u narednih 120 godina. Velika je količina bitcoina koja je u opticaju, ali njih neće biti još mnogo više od toga, što je razlog skoka cijena", izjavio je Nikola Klak, direktor BCX platforme.

Koliko se na trgovanju kriptovalutama može zaraditi možda najbolje oslikava podatak da je jedan bitcoin prošle sedmice koštao oko 4.000 dolara, dok danas košta oko 5.200 dolara.

BCX mjenjačnica nije banka i ne podliježe pod ingerencije Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Posluju kao pojedine firme iz IT oblasti, uz stroge kontrole tokova novca, čiji zapisi su kažu vidljivi svima.

Cilj je ovu blockchain tehnologiju budućnosti učiniti dostupnom i građanima BiH.

"Naša vizija je da se razvijamo, da omogućimo da u svakodnevnom životu sa kriptovalutama možemo platiti kafu, kupiti nešto u radnji itd", kazao je Boris Majstorović, suosnivač BCX platforme.

Nakon šest testnih mjeseci, BCX platforma izlazi u javnost. Za "N1" kažu da su jednom prilikom imali veći dnevni promet od recimo banjalučke berze.

Sarađivali su i sa institucijama koje su preko njih željele provjeriti određene transkacije. Napominju da kriptovalute nisu nikakav kriminal, već IT oblast u kojoj se rješavaju složeni matematički algoritmi.

A da li je ijedan građanin Bosne i Hercegovine, trgujući bitcoinom postao milioner, takve podatke nemaju.

(N1)