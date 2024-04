U BiH drva i pelet duplo skuplji u odnosu na prije tri godine

​Ljetne temperature, koje su u proteklom periodu u BiH rasle i do 30 stepeni, brojnim su domaćinstvima stvorile uštedu zbog prestanka grijanja.

No, iako se sezona grijanja lagano privodi kraju, brojni su već u potrazi za najpovoljnijim cijenama ogreva za iduću sezonu grijanja jer je upravo nabavka energenata jedan od najvećih izdataka tokom godine.

"Protekla zima bila je poprilično 'slaba', nije bilo pretjeranih minusa, što i nije tako loše jer nam je ostalo drva i za iduću sezonu. No, to nije razlog za opuštanje. Već sam s dobavljačem dogovorio da mi isporuči drva do sredine idućeg mjeseca, a i cijene su nešto niže u odnosu na one koje bude u jeku sezone, što je upravo jedan od razloga zbog kojih na vrijeme svake godine uspijevam osigurati ogrev" kaže sagovornik Saša.

Kubni metar iscijepanih drva moguće je pronaći po cijeni od 120 KM, no takvih prodavača je sve manje s obzirom na to da većina malih dobavljača metar iscijepanih drva prodaje po cijeni od 140 KM.

Većina njih nudi i besplatan prevoz ako je u pitanju neka razumna udaljenost, a za veće udaljenosti cijena prevoza dogovora se s dobavljačem.

Ali, kupci će uvijek izabrati dobavljača koji im je bliži zbog brzine dopreme ogreva. Za iscijepano suvo drvo, po paleti, s besplatnim prevozom do kućne adrese, izdvaja se 165 KM, dok se za sirova drva izdvaja 148 KM, a za vreću iscijepanih drva izdvaja se 10 KM.

Iz firmi koje se bave proizvodnjom peleta rekli su kako se ovaj energent već uveliko nabavlja za iduću sezonu grijanja.

Kako je rekao Igor Andrić, sekretar Udruženja šumarstva i prerade drva u Privrednoj komori Republike Srpske, na tržištu je povećana ponuda peleta u odnosu na potražnju.

"To je uticalo na cijenu koja je, zavisno o proizvođaču, raznolika, tako da se kreće od 400 KM do 420 KM po toni" kazao je Andrić.

Andrić je istakao kako postoji nekoliko proizvođača koji su cijenu spustili čak i ispod 400 KM po toni.

"Što se tiče prognoza za neko buduće vrijeme, nisu nikako optimistične što se tiče proizvođača peleta, a što ide na ruku kupcima" kazao je Andrić i dodao kako se cijene ni u idućoj sezoni ne bi trebale mijenjati, kako kaže, upravo zato što proizvođači imaju velike zalihe.

Prema riječima Andrića, većina proizvođača peleta izvozno je orijentisana, ali uslijed energetske krize u zapadnoj Evropi nabavljene su velike količine i skladišta su puna.

"I zbog prethodne slabije zime nije došlo do potrošnje, tako da je sve to uslovaljavalo nižu cijenu" objasnio je Andrić.

U Banjaluci je cijena tone peleta 360 KM plus PDV i prevoz.

"Mi trenutno nemamo peleta na lageru u velikim količinama, ali jedan dio, od 20 do 30 odsto, i izvozimo, odnosno onoliko koliko procijenimo da neće ugroziti poslovanje u Republici Srpskoj" kazao je Darko Partalo iz Banjaluke.

Partalo je istakao da cijena za izvoz iznosi oko 360 KM po toni, te dodao kako ne očekuje da će u idućoj sezoni grijanja doći do povećanja cijena.

"Ne vjerujem da će se cijene mijenjati, odnosno vjerojatno će sadašnja cijena biti i najesen jer tako čuvamo naše kupce" kazao je Partalo.

U Novom Gradu su cijene peleta u padu.

"Trenutna cijena peleta po toni kod nas je 380 KM s prevozom i veliki broj kupca upravo sada kupuje pelet zbog nižih cijena" istakli su iz jedne firme.

Drvosječa tonu peleta, 100 odsto bukva prve klase i bez kore, s besplatnim prevozom do kućne adrese prodaje po cijeni od 499 KM, dok se u proljetnoj akciji može kupiti za 367 KM po toni. Za vreću od 15 kilograma peleta mora se izdvojiti 10 KM, navodi "BosnaInfo".

Podsjetimo, pelet se u BiH prije nekoliko godina prodavao po prihvatljivoj cijeni od čak 250 KM po toni. Značajne promjene počinju tokom 2021. godine, cijena tog ogrevnog materijala kretala se od 300 KM do 330 KM po toni, dok je u 2022. godini u sezoni grijanja cijena rasla i do 1.000 KM, prenosi "SrpskaInfo".

