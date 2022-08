U BiH moguće pojeftinjenje gasa?

SARAJEVO, BANJALUKA - Ukoliko cijena barela nafte na svjetskom tržištu do kraja ove godine ostane ispod 100 dolara, kao što je trenutno slučaj, potrošači u BiH mogli bi očekivati pojeftinjenje gasa od 1. oktobra.

To smatraju stručnjaci iz oblasti energetike, koji za "Nezavisne novine" pojašnjavaju da se ovako optimističnoj prognozi mora pristupiti sa oprezom, jer će sve zavisiti od više faktora, prvenstveno od cijene nafte, pa do količine isporuke sa ruske strane, koja je u posljednjih nekoliko mjeseci značajno smanjena.

Ali, kada je u pitanju gas iz Rusije, cijene obaraju rekorde. Prije nekoliko dana cijena u Evropi dostigla je 2.450 dolara za 1.000 kubika. Pored toga, iz "Gazproma" stiže i najava da bi uz ovakav trend, cijena energenta na zimu mogla prekoračiti čak 4.000 dolara za 1.000 kubika. Takođe, saopštili su i da je izvoz gasa u zemlje van Zajednice nezavisnih država za sedam mjeseci ove godine, pao za čak 34,7 odsto. Pored toga, treba podsjetiti i da gasovod "Sjeverni tok 1" radi sa samo 20 odsto kapaciteta, a da je isporuka smanjena i preko Ukrajine.

Upravo zbog smanjene isporuke i činjenice da je cijena barela nafte ispod 100 dolara, Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, smatra da će cijena ruskog gasa imati pad u posljednjem kvartalu 2022. godine.

"U slučaju da ove cijene nafte ostanu do kraja godine, možemo očekivati značajniji pad ruske cijene prirodnog gasa, i to u procentu od 10-20 odsto", poručuje Bečarević i dodaje da će to biti dobre vijesti za potrošače u BiH.

"Ova cijena nafte koja je ispod 100 dolara, nesumnjivo će doprinijeti da za vrlo mali procenat, koji je neznatan, od 1. oktobra budu niže cijene gasa. To će zavisiti i od kursa dolara, ali bitno je da prema sadašnjim cijenama nafte, ruska cijena prirodnog gasa nema projekcije za dalji rast, a sve će se dalje gledati prema barelu nafte", kaže Bečarević i pojašnjava da se u BiH ne treba gledati na cijene koje su na berzi.

"Ponavljam hiljaditi put. Naša regija nikakve veze nema sa cijenama gasa na berzama, jer još imamo zaključene ugovore na bazi naftne formule. Ta formula bi omogućila, ako cijene nafte ostanu do kraja godine ispod 100 dolara, jedno značajnije smanjenje cijene gasa od 1. januara", naglašava Bečarević.

Ipak, pošto ugovori sa "Gazpromom" važe do kraja godine, BiH na stolu ima i novi ugovor, koji podrazumijeva promjenu cjenovne formule.

"Da li će doći do promjene cjenovne formule, a samim tim ne do pada, nego sigurno do rasta cijene gasa, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Ali bez obzira na sve, ne smijemo isključiti da bismo sa sezonom grijanja mogli ući u turbulencije na naftnom tržištu", ističe Bečarević.

Nihad Harbaš, stručnjak za ovu oblast, kaže za "Nezavisne" da prirodni gas više nije samo strateško, već nažalost, i političko pitanje. On podsjeća na tvrdnje nadležnih u BiH da cijene gasa neće mnogo skočiti, ali da se na kraju ipak to desilo. I on smatra da može doći do pojeftinjenja gasa ukoliko ruski "Gazprom" nađe način da veće količine prebaci na evropsko tržište. Međutim, mišljenja je da će prije doći do poskupljenja nego do pojeftinjenja.

"Mislimo da će doći do blagog poskupljenja, ali ne naravno onoliko koliko u EU, što predstavlja problem za bh. građane i privredu. Ali, bitno je reći da bi snabdjevenost trebala ostati stabilna", navodi Harbaš, koji kaže da BiH nedostaje Zakon o prirodnom gasu na državnom nivou, koji bi omogućio da i drugi snabdjevači dođu na ovo tržište, što bi svakako uticalo na cijenu gasa.

"BiH nedostaju mjere koje nadležni treba da donesu. Treba da definišu gdje ćemo napraviti skladišta, šta će se desiti ako dođe do poskupljenja, ko će prvi ostati bez gasa ako to bude pod moranjem i šta su alternative i po kojim cijenama se one mogu nabaviti (poput mazuta npr.)", zaključuje Harbaš.

Iz preduzeća "Gas-Res", koje distribuiše gas za tržište Srpske, poručuju za "Nezavisne novine" da pretpostavku o cijeni prirodnog gasa u IV kvartalu mogu dati tek krajem septembra, ali i oni očekuju da će ipak doći do poskupljenja.

"Očekujemo da bi moglo doći do blagog povećanja cijene prirodnog gasa u odnosu na treći kvartal", kazali su iz "Gas-Resa".