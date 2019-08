U Podgorici kvadrat stana 1.000 evra, na primorju i do 4.000

​Tržište nekrtenina u Crnoj Gori nakon duže stagnacije je “oživjelo”. Tome u prilog govore i nedavno objavljeni preliminarni podaci MONSTAT-a da je u odnosu na prošlu godinu ove godine zabilježen rast cijene kvadrata u novgradnji 11,6 odsto.

U nekim agencijama za prodaju nekretnina smatraju da je na značajan rast cijena nekretnina uticao ulazak Crne Gore u NATO, dok u nekim agencijama ne vide razlog koji je doveo do porasta cijena. Ipak, zaključuju da je više stranaca koji se odlučuju da kupe nekretninu u Crnoj Gori, te da su najskuplji kvadrati na primorju. Kvadrat nekretnine na crnogorskom primorju prodaje se i do 4.000 eura. U glavnom gradu najniža cijena kvadrata je 1.000 eura.

Iz IN nekrtenina CdM-u pojašnjavaju da je ulazak Crne Gore u NATO uticao na povećan broj stranih kupaca, a samim tim i na rast cijena nekretnina. U agenciji Nekretnine Bar kažu da im apsolutno nije jasno iz kojeg razloga su cijene nekretnina u gradu pod Rumijom toliko visoke.

“Zaista nemam adekvatan odgovor što se tiče porasta cijena jer je trenutno na tržištu mnogo novih stanova i stambenih zgrada tako da moje lično mišljenje da bi trebale biti znatno niže. Jedino što mogu da navedem kao razlog svemu tome je velika potražnja i to uglavnom sa sjevera naše države i oni isključivo traže i trguju u centru Bara. Naravno svi oni već godinama rade i zarađuju u inostranstvu. Naši sugrađani trguju putem kredita i to jeftinije i za njihov džep dostupne nekretnine. To je u stvari individualno od vlasnika do vlasnika”, kazala je vlasnica Nekretnina Bar.

Na pitanje da li je veće interesovanje za novogradnju ili starogradnju u IN nekretninama kažu za novogradnju, dok iz barske agenciju saopštavaju da je kod njih potražnja izjednačena.

“Još uvijek kupci koji su sa naših prostora i koji žive u gradu i okolini pretenduju na zgrade Zavoda za izgradnju Bar ZIB- jer su izuzetno kvalitetn”, tvrde u Nekretninama Bar.

U obje kompanije ističu da su kupci nekretnina na primorju stranci ili naši ljudi iz dijaspore.

“Nekretnine u srednoj regiji više kupuju domaći, a na primorju strani kupci”, navode u IN nekretninama.

U ovoj agenciju ističu da najviše interesovanje vlada u Podgorici za City kvart, Preko Morače i Stari Aerodrom, a na primorju za Bokokotorski zaliv i to uglavnom traže inostrani kupci, pretežno Evropljani.

“Cijene stanova u Podgorici se kreću od 1.000 do 1.600 eura po metru kvadratnom, na primorju od 1200 do 4000 eura. Cijena kvadrata u Kolašinu iznosi od 800 do 1.200 eura, Žabljaku od 1.000 do 1.500 eura, a u Nikšiću od 600 do 1100 eura”, saopšteno je CdM-u iz IN nekretnina.

U Baru je najtraženija lokacija u blizini Hrama, odnosno okolina caffea SOHO,PASCUCI, itd…

“Takođe traženi su i stanovi u zgradama Zetagradnje. Uglavnom svi traže strogi centar grada”, iskustvo je agencije Nekretnine Bar, piše CdM.

Prosječne cijene kvadrata nekretnina u Baru kreću se od 1.300 do 1.500 eura u zavisnosti od lokacije.

Ekonomski analitičar i profesor na Fakultetu za menadžment Herceg Novi Vaslije Kostić je nedavno za CdM komentarišući rast nekretnina naglasio da je činjenica da je u Crnoj Gori broj stambenih jedinica prevazilazi njihovu upotrebu kao jedinica za stanovanje govori u prilog objašnjenju da se kupovina nekretnina javlja kao oblik investiranja koji ima prednost u odnosi na druge mogućnosti .

Prema njegovim riječima na rast cijena kvadrata uticalo je između ostalog i to što je Crna Gora više nego atraktivna turistička destinacija.