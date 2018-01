U Podgorici ovce 110 evra, a velike ćurke po 100 evra

PODGORICA - Na Stočnoj pijaci u Podgorici ovce se mogu kupiti za 1,80 evra po kilogramu žive vage, odnosno 110 evra po grlu, dok su jagnjad prodavana za 2,60 evra po kilogramu žive vage, dok su po grlu cijenjena od 120 do 130 evra. Iz podgoričke Stočne pijace saopšteno je da se prasići po kilogramu prodaju za tri i po evra, odnosno od 85 do 100 evra po komadu.

"Koke nosilje koštaju od osam do 15 evra, morke su deset evra, dok je par guski 100 evra. Patke su se mogle kupiti od 15 do 25 evra, velike ćurke su od 85 do 100 evra. Zečevi su prodavani po deset evra, a golubovi od pet do 15 evra", navodi se u saopštenju.

Na podgoričkoj Stočnoj pijaci bala sijena se prodaje od tri do četiri evra.

Stočna pijaca u Podgorici radi ponedjeljkom.