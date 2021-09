U SAD velika potražnja za radnicima

VAŠINGTON - Milioni Amerikanaca ostali su bez posla na početku pandemije korona virusa i sada nailaze na veliku ponudu radnih mjesta, ali zbog širenja delta soja, ne žure da se vrate na posao.

U Šarlotu, Severnoj Karolini, kao i u mnogim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, vlasnici lokala ne mogu da nađu dovoljno radnika.

Oglasi za posao nalaze se svuda po gradu, a lokalna stopa nezaposlenosti pala je sa 14 na 5 odsto.

"Ovde ima posla. Naš restoran je stalno pun i dobro zarađujemo, ali nemamo dovoljno radnika", kaže menadžer picerije Briks Letr Rotertold, prenosi Glas Amerike.

Ekonomista Metju Mezgar kaže za Glas Amerike da je federalna novčana pomoć veća od plate koju su neki radnici zarađivali prije pandemije.

"I sa tom visokom kompenzacijom, ljudi nisu voljni da se vrate na posao i zarađuju manje od pomoći", rekao je Mezgar.

Dok drugi, sa druge strane, kažu da ne žele da se vrate na posao zbog bliskog kontakta koji bi imali sa ljudima, u momentu kada od korona virusa u SAD dnevno umire više od 1.500 ljudi.

Velika prepreka povratku na posao je i to što mnogi ne mogu da priušte da im neko čuva djecu, a to je eskaliralo kada su zbog virusa zatvorene škole, a što bi djelimično moglo da bude riješeno kada se škole ponovo otvore, ali to nije slučaj sa vrtićima koji nemaju dovoljno osoblja.

Kako bi podstakla ljude da se vrate na posao, Bajdenova administracija najavljuje subvencije za brigu o djeci koje su predviđene zakonom o infrastrukturi i socijalnoj pomoći vrijednom 3,5 triliona dolara.

Na nedavno održanom sajmu zapošljavanja u Virdžiniji, mnogi su se raspitivali za veće plate, ali i za zdravstveno i penziono osiguranje.

Predsjednik sindikata zaposlenih na aerodromu u Šarlogu, Vilijam Volc, kaže da je radnicima potrebno da se povećaju plate na najmanje 17 dolara na sat, sa sadašnjeg minimalca od 7,25 dolara.

Kako se navodi, mnogi poslodavci su i povećali satnice, dok ekonomisti kažu da će, osim povećanja plata, ključna biti i kreativnost poslodavaca, kao i da će morati da modifikuju neka radna mesta kako bi pronašli dovoljno radne snage.