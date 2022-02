U Sarajevu poskupljuje grijanje za deset odsto

SARAJEVO - Cijena centralnog grijanja u Kantonu Sarajevo za korisnike Toplana od februara biće uvećana za deset posto, potvrđeno je iz Vlade Kantona Sarajevo.

Istovremeno iz Vlade KS su saopštili da je izvršena intervencija nakon poskupljenja plina za 37 posto.

Naime, Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas ovu odluku shodno svojoj ranijoj najavi i obećanju da, zbog poskupljenja plina, povećanje cijene centralnog grijanja neće biti veće od deset posto od trenutne cijene, kao i da će uz subvencioniranje dijela poskupljenja plina, Vlada zaštititi od udara i korisnike usluga Toplana.

„Iako je Nezavisno tijelo predložilo Vladi uvećanje dosadašnje cijene centralnog grijanja za 13,2 posto, Vlada je ostala pri svom stavu da to poskupljenje neće biti veće od deset posto, jer nam je primarni interes zaštititi građane. To ne znači da će poslovanje i rentabilnost preduzeća biti dovedeno u pitanje, to nećemo dozvoliti“, istakao je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović.

Podsjećaju da Vlada KS već subvencionira polovinu uvećanja cijene gasa za građane, korisnike usluga Sarajevogasa, a koje od 1. januara ove godine iznosi 37 posto.