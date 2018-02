U dva mjeseca premašen plan proizvodnje HET-a

TREBINJE - "Hidroelektrane na Trebišnjici" (HET) u samo dva mjeseca ostvarile su veću proizvodnju od planirane, a dobra hidrologija trebalo bi da obezbijedi nastavak dobrog poslovanja i u narednom periodu, rekao je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Aleksandar Vujić.

Vujić je naveo da će uz znatne padavine, povoljne hidrološke prilike početkom godine i dobru pogonsku spremnost agregata, nakon dva mjeseca biti realizovano 20 odsto planirane godišnje proizvodnje.

"Tokom februara očekuje se više od 110 gigavat časova proizvedene električne energije, što je 30 odsto više od planiranih vrijednosti", istakao je Vujić.

On je naglasio da se situacija znatno poboljšala u odnosu na isti period prethodne godine, kada je bio prisutan dug sušni period i loše stanje akumulacije Bileća.

Vujić kaže da trenutna kota od 395 metara nadmorske visine i zalihe vode u akumulaciji Bileća nagovještavaju dobre proizvodne rezultate HET-a.

"Pojačanim angažovanjem Hidroelektrane /HE/ `Trebinje jedan` održava se trenutni nivo akumulacije Bileća i ostavlja mogućnost prihvata eventualnih pojačanih dotoka u akumulaciju usljed novih padavina", dodao je Vujić.

On je rekao da je uz maksimalno angažovanje HE "Dubrovnik", povremeno angažovana i HE "Trebinje dva" i ispuštana voda na brani Gorica, usljed pojačanih međudotoka u akumulaciju Trebinje.