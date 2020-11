U garaži našli prašnjave figurice vrijedne stotine hiljada evra

Ljudi su se bogatili na osnovu mnogih kolekcija koje su s namjerom i pomno širili, godinama, ali bračni par iz Engleske nije dio te priče. Oni, jednostavno, nisu znali šta ih je snašlo kada su pronašli igračke u garaži.

To nisu bilo kakve igračke, već kolekcija junaka iz serijala "Ratovi zvijezda" (Star Wars), koja je zamalo završila u smeću. Nisu znali šta da rade s gomilom plastičnih junaka i svemirskih letjelica, koje je njihov komšija skupljao godinama, ali je na sreću njihov sin procijenio da bi mogli dobro da ih prodaju, tj. da vrijede.

Sin je bio u pravu, s obzirom na to da kolekcija vrijedi 443.000 evra. Do te procjene je došao stručnjak, koji je zatekao zbirku raznih igračaka, skupljanih godinama, pa čak i one neraspakovane u originalnoj ambalaži.

"Mnoge igračke su bile vlažne zbog vlage u garaži, ali ipak, to je najljepša kolekcija 'Ratova zvijezda' koju sam vidio", rekao je britanski stručnjak Kris Aston, iz kuće "Aston’s Auctionneers".

Kaže da dobijaju pitanja iz cijelog sveta, u vezi sa kolekcijom, te da ne sumnja da će prodaja ići dobro.

Među predmetima bio je zapovjednik Star Destroyer-a, jedne od letjelica iz flote Galaktičkog carstva, a koliko je poznato, postoje samo dva primjerka u originalnom pakovanju. On je prodat za oko 36.000 evra. Figurica Jawa sa svjetlećim očima, bila je neraspakovana i prodata je za 30.000 evra, kao jedan od deset primjeraka u svijetu.

Početkom 80-ih godina, komšija ovog britanskog para kupio je figurice iz filma Povratak Džedaja (1983) za svega 2 evra po komadu, a one su sada prodate za 1.550 evra. Figurica Luka Skajvokera, koja se kupovala kao igračka deci 1978. godine, prodata je 2015. za više od 21.000 evra.

