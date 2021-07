U romingu kao kod kuće

Prije nekoliko dana, prvog jula, dobili smo prilično dobru informaciju, taman na početku ljetne sezone stupila je na snagu značajna pogodnost u sklopu razgovora u mobilnoj telefoniji.

Skraćenica "RLAH", možda nije jasna i neće značiti većini od nas ali zasigurno predstavlja jedan veliki pomak na tržištu telekomunikacija u našoj državi i regionu.

U pitanju je poruka "u roamingu kao kod kuće" od engleske izvedbe "Roam Like At Home". Možemo sa sigurnošću konstatovati da je ovo istorijski dan za nekoliko zemalja, a to su: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija.

Navedena aktivnost predstavlja posljednju fazu realizacije sporazuma koji je zaključen u Beogradu 2019. godine (april) u sklopu Digitalnog samita.

Na osnovu ovog sporazuma cijene telefonskih poziva smanjene su od jula 2019. godine za nešto manje od 30 odsto. Ovo je bila prva iteracija sniženja koja je prethodila potpunom ukidanju rominga od jula ove godine.

Korišćenjem roming usluga u regionu navedenih država, obračunava se korisniku na osnovu domaćih cijena iz svoje zemlje (iz koje dolazi).

Ukoliko naš građanin se nađe npr. na području Crne Gore na ljetovanju, plaća "roming usluge" u skladu sa tarifnim paketom tj. opcijom koju je ugovorio sa svojim operaterom za domaći saobraćaj prema ostalim mobilnim mrežama u BiH.

Ovim pravilom korisnici će plaćati usluge u skladu sa tarifnim paketom koji koriste kod domaćeg operatera. Neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar prethodno navedenih zemalja.

Pravo na roming po cijenama nacionalnog saobraćaja možete da imate tokom svog cijelog boravka u regionu Zapadnog Balkana, ali dok god provodite više vremena kod kuće nego u inostranstvu. Upravo ovo se smatra poštenom upotrebom rominga.

U slučaju moguće zloupotrebe korišćenja rominga u regionu zapadnog Balkana, vaš mobilni operater vas može kontaktirati ili zaračunati vam naknadu za vašu potrošnju u romingu.

Saobraćaj koji se ostvari unutar ovog područja (pozivi, SMS, mobilni internet) biće naplaćen (ili umanjen od bonusa uključenog u tarifni paket) na isti način kao da se nalazimo u BIH.

Korišćenje roming usluga u regionu, bazira se na temelju domaćih cijena u određenoj tarifi ili opciji.

Krenimo od poziva i SMS poruka:

Ukoliko tarifni paket posjeduje određenu količinu minuta ili SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, prvo sa troše ove minute ili SMS poruke. Način je isti kao da se nalazite u domaćoj mreži. Uz napomenu da je operatorima ostavljena mogućnost da ograniče potrošnju SMS poruka.

Ukoliko tarifni paket ne uključuje određenu količinu minuta ili SMS poruka prema drugim mobilnim mrežama u BiH ili su jednostavno potrošene, ostvareni saobraćaj se naplaćuje po cijenama poziva ili SMS poruka prema drugim mobilnim mrežama u BiH koje vrijede za aktivirani domaći tarifni paket.

Što se tiče prenosa podataka, količina saobraćaja koja će biti korisniku dostupna u pomenuti zemljama zavisi od tarifnog paketa koji koristi, dozvoljenog modela odnosno količine prenosa podataka koju dozvoljava operater i visine mjesečne pretplate ili cijene opcije koju korisnik plaća.

Kod prenosa podataka, u cilju sprečavanja moguće zloupotrebe, operator može ograničiti korišćenje usluge prenosa podataka po domaćim cijenama.

Prije izlaska iz BIH, svakako se preporučuje da se informišete kod domaćeg operatera o cijenama i uslovima.

Tri dominantna operatera u BIH transparentno definišu i obavještavaju svoje korisnike u sklopu svojih web stranica:

Povodom završetka odluke iz 2019. godine, Majlinda Bregu (generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju) je istakla:

"Ukidamo prepreke, granice i troškove rominga. Balkan će biti bez rominga. To je samo prvi korak. Ono što smo mi u Vijeću za regionalnu saradnju uspjeli uraditi sa cijenama rominga, nadamo se da ćemo uspjeti i sa ljudima i privrednicima na Balkanu''.

Na kraju možemo konstatovati da ukidanje rominga direktno utiče na saradnju između država i komunikaciju između građana ovih zemalja. Svjedoci smo nove digitalne transformacije i razvoja digitalnog društva zemalja u regionu.

Jedno je sigurno, prvog jula ušli smo u potpuno novu poslovnu, privatnu i trgovinsku "zonu", koja omogućava svima koji se kreću unutar Zapadnog balkana da ostvare uštede, konekcije, zaradu ili bilo koju drugu pogodnost na osnovu novog pravila.

Za početak, uživajmo u ljetu 2021. uz opciju "romingu kao kod kuce"!