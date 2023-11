U slučaju minimalca od 1.050 KM najviše će profitirati država

Minimalna bruto plata u ovom trenutku u Republici Srpskoj je 1.016,39 KM, i od tog iznosa radniku ide 700 KM, a državi 316,39 KM.

U slučaju podizanja minimalne plate na iznos od 1.050 KM, u bruto iznosu to bi bilo 1.590,16 KM, od čega državi ide 540,16 KM, ili 223,77 KM više nego što je sada slučaj. Dakle, umjesto sadašnjih 316,39 KM, u slučaju povećanja minimalca država bi po osnovu poreza i doprinosa ubirala 540,16 KM i to samo na miminalnu platu, a u praksi to bi bilo znatno više.

Primjera radi, u Srbiji koja je ekonomski daleko jača od Republike Srpske, bruto minimalna plata u narednoj godini iznosiće oko 1.070 KM, dakle bruto minimalac u Srbiji biće kao neto minimalac u Republici Srpskoj i država Srbija na minimalnu platu po osnovu poreza i doprinosa ubira će 290 KM, a Republika Srpska skoro duplo više, odnosno 540,16 KM.

