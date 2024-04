U susret praznicima: Raste cijena prasića u Srpskoj

BANJALUKA - Maksimalna cijena po kojoj proizvođači u Srpskoj prodaju prasiće za predstojeće praznike je 12 KM po kilogramu, a preko toga po višoj cijeni prodaju preprodavci, odnosno šverceri, kazali su farmeri i dodali da manjak ponude diktira cijenu.

Mišo Maljičić, predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne novina" da je trenutno veća potražnja od ponude, ali i nedavna pojava afričke kuge u Semberiji diktira cijenu.

"Zbog manjka svinja na tržištu u Evropskoj uniji, ali i visoke cijene, došlo je do rasta cijene i kod nas", kazao je Maljičić i istakao da sadašnja cijena kod farmera iznosi oko 12 KM po kilograma žive vage.

"Mada postoji tendencija rasta u narednih nekoliko dana, kako se bude približavao Vaskrs i jedna od najvećih srpskih slava Đurđevdan, vjerovatno će cijene biti više", kazao je Maljičić i rekao je da će kod registrovanih farmera cijena biti viša sigurno za jednu marku.

"Ali ne mogu da predvidim šta će donijeti preprodaja, odnosno crno tržište i klaonice, kako će oni nastojati da profitiraju u ovoj situaciji", kazao je Maljičić.

Draško Banjac, predsjednik Udruženja farmera Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne novine" da je crno tržište prodaje prasića u Srpskoj veoma razvijeno te da to ugrožava proizvođače.

Prema njegovim riječima, na selu kod proizvođača trenutna cijena po kilogramu iznosi od 11 do 12 KM.

"To cijena za prasiće je do 35 kilograma, ali ni za predstojeće praznike i slave ne bi trebalo da dođe do povećanja ove cijene, bar ne kod nas na selima", rekao je Banjac.

Miloš T. iz Gradiške kaže da je oko 15. aprila kod jednog farmera iz okoline Gradiške rezervisao prase za slavu Đurđevdan, po cijeni od 12 maraka po kilogrami.

"Kupio sam prase po toj cijeni, ali kako mi je rečeno kada sam kupovao, cijene bi oko Đurđevdana mogle ići i do 15 KM. Građani koji slave će ove godine veoma skupo proći za pečenicu", rekao je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.