U vizuri opet radnici sa zapadnog Balkana

BERLIN, BANJALUKA - Vlada Njemačke na jesen planira ponovo olakšati zakone i pravila o useljavanju stranih radnika, a najavila je i proširenje Pravila za zapadni Balkan, kojim je olakšano doseljavanje nekvalifikovane radne snage u Njemačku.

Kako pišu njemački mediji, Vlada već ima nekoliko radnih verzija u opticaju kada je u pitanju ne samo Pravilo, već i Zakon o doseljavanju kvalifikovane radne snage. Sve verzije predviđaju, barem sudeći po pisanju njemačkih medija, olakšavanje kriterijuma i za nekvalifikovane i za kvalifikovane radnike, posebno kada su u pitanju zanimanja tehničke i stručne srednje spreme, poput električara, kuvara, vozača ili medicinskog osoblja.

Njemački mediji takođe pišu da su poslodavci zadovoljni činjenicom da sada mogu lakše do radne snage, ali da smatraju da do sada usvojene mjere nisu dovoljne. Primjera radi, kako ističu u Udruženju njemačkih poslodavaca, nisu zadovoljni planovima Savezne vlade da se manjak kvalifikovane radne snage do 2026. godine smanji na "samo" 240.000 radnika, u odnosu na pola miliona, koliko je iznosila prethodna procjena.

Njemački privredni list "Handelsblatt" piše da Olaf Šolc, njemački kancelar, Pravilo za zapadni Balkan planira ne samo olakšati, nego i proširiti na dodatne zemlje.

"Iz Vladinih krugova ističu da je ovaj instrument izazvao veliki interes i kod preduzeća i kod radnika iz zemalja zapadnog Balkana", navodi "Handelsblatt".

Hubertus Hajl, savezni ministar rada Njemačke, u skicama je najavio kako bi trebalo da izgleda paket mjera koji će biti usvojen na jesen, a koji će sadržavati i strategiju kako privući još veći broj radnika u Njemačku.

Hajl je u intervjuu dnevnim novinama "Bild am Sontag" najavio da će radnici s odgovarajućom strukom za useljavanje u Njemačku dobiti "kartu šanse", dokument s kriterijumima, a karta će uključivati i mogućnost napredovanja i dodatnog obrazovanja na radnom mjestu i pri firmama. Kako je istaknuto, četiri osnovna kriterijuma obuhvataju diplomu o završenom obrazovanju zemlje porijekla, radno iskustvo od najmanje tri godine u branši, sertifikat o znanju njemačkog ili dozvolu privremenog boravka i starost ispod 35 godina. Kako je rečeno, "kartu šansi" može dobiti osoba koja ispuni barem tri od četiri kriterijuma.

Njemački magazin "Spiegel" ističe da je njemački IFO institut objavio studiju po kojoj se u julu čak 49,7 odsto preduzeća požalilo da imaju problem s manjkom radne snage jer ne mogu naći radnike.

"Prema riječima Hansa Petera Volzajfera, predsjednika Komore zanatlija, u Njemačkoj nedostaje najmanje četvrtina miliona kvalifikovanih zanatlija. Svake godine ostane prazno između 15.000 i 20.000 mjesta za obuku kvalifikovanih radnika", navodi "Spiegel".

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore RS, za "Nezavisne" kaže da će nove mjere Njemačke, posebno kad je u pitanju kvalifikovana radna snaga, izazvati novi udar na privredu u RS i BiH.

"Nažalost, odlazi nam najbolji dio radne snage. Ovakva liberalizacija u Evropi će sigurno dovesti do toga da će se privreda RS suočiti s mnogo većim problemima. Plate jesu jedan od elemenata zbog kojeg ljudi odlaze, ali nisu jedini. Odlaze nam ljudi s rukovodećih pozicija i dobro plaćenih poslova. Moramo se zapitati zašto je to tako. Vjerovatno su političko stanje u BiH, odnosi i neizvjesnost faktori koji tjeraju ljude. To nije dobro ni za privredu ni za državu", kaže on.

Tanja Topić, politička analitičarka iz Banjaluke, za "Nezavisne" kaže da mnogo ljudi s dobrim platama diže ruke i odlazi, a glavnog krivca vidi u političarima.

"Čini mi se da je većina svjesna da se proces iseljavanja odavde ne može zaustaviti, pitanje je samo da li će ga izborni rezultati ubrzati. Još kad imate otvorena vrata za zaposlenje u sređenim državama gdje vam ne traže člansku kartu partije i ne broje krvna zrnca, gotovo da ste pred kapitulacijom", ističe ona.