Udruženja za zaštitu potrošača: Marže na gorivo ograničiti i u RS

BANJALUKA - Udruženja za zaštitu potrošača iz RS uputila su dopis resornom ministarstvu, a kojim su od Republičkog štaba za vanredne situacije zatražili da na brojne vrste robe, uključujući i gorivo, budu ograničene marže.

To je za "Nezavisne" juče potvrdio Jovan Vasilić, predstavnik Saveza udruženja potrošača RS, koji je dodao da povratnu informaciju iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske još nisu dobili.

"Kada je u pitanju gorivo, ograničavanje marži je sigurno potrebno. I ne samo na gorivo, već i na druge vrste robe, poput, recimo, lijekova, gdje takođe postoje problemi kada je riječ o cijenama. Naravno, kontrolu svega toga, ako bude usvojeno, vršile bi nadležne inspekcije", naveo je Vasilić.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor, rekla nam je da je činjenica da je gorivo na svjetskom tržištu znatno pojeftinilo, te da bi i kod nas u maloprodaji cijene trebalo da budu znatno niže.

"Samim tim bi i životne namirnice ostali proizvodi bili jeftiniji. Sve to bi svakako uticalo i na privredu, koja treba da se pokrene. Gotivo na to utiče. Rijetke su pumpe koje su snizile cijene goriva na ispod 1,80 KM. Istovremeno, nabavna cijena goriva je znatno snižena. Da li to regulisati ograničenjem marže ili na drugi način? U svakom slučaju, treba povesti računa o tome da gorivo u ovim kriznim vremenima jako puno znači potrošačima", navela je Marićeva.

Inače, prema informacijama koje su objavljene juče, Vlada FBiH priprema odluku kojom će se u FBiH ograničiti cijene goriva. U pripremi je, naime, odluka o ograničavanju marže na maloprodaju, ali i veleprodaju u FBiH.

Kako je precizirano, namjera Vlade FBiH je da se ograniči maksimalna zarada kompanija koje uvoze naftne derivate, odnosno benzinskih pumpi koje ih prodaju širom FBiH. Sjednica Vlade FBiH trebalo bi da bude održana danas, ali juče nije bilo poznato hoće li se pred ministrima naći i ova odluka.

S druge strane, iz Ministarstva trgovine i turizma RS rekli su za "Nezavisne" da u Srpskoj da nema monopolskog formiranja cijena, jer cijena goriva nije ista u svim dijelovima Republike Srpske i na svim benzinskim pumpnim stanicama.

Kako dodaju, prema informacijama koje su dobili od većih distributera nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj, u proteklom periodu je zabilježeno smanjenje cijena euro dizela i benzina u Republici Srpskoj.

Podsjetimo, nedavno su nam iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS kazali da su cijene goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj više puta snižavane.

"Činjenica je da akcize i državni nameti na svaki litar goriva i dalje iznose preko jedne KM, te ako bude izmijenjena visina nameta, sigurno je da će i distributeri reagovati u skladu s tim", naveli su iz ove grupacije.