Uganda u problemu: Strane investicije ugrožene zbog odnosa prema LGBTQ osobama

KAMPALA - Novi prijedlog zakona o suzbijanju homoseksualnih aktivnosti koji je nedavno usvojio parlament Ugande, koji predviđa strože kazne za kršenje zabrane homoseksualnosti, dovodi kompanije i radnike u istočnoafričkoj zemlji u rizik od ucjene, što se može odraziti na strane investicije, prenosi Bloomberg.

Prijedlog zakona koji treba da potpiše predsjednik Joveri Museveni, LGBTQ kritičar, primoraće kompanije da prijave homoseksualce vlastima.

"To je neprihvatljivo i ostavlja firme podložnim ucjenama ako ih optuže za kršenje bilo kojeg zakona", navodi se u pismu koje je predsjedniku Museveniju uputio "Open for Business", savez globalnih kompanija, među kojima su "JPMorgan Chase & Co.", "Meta Platforms Inc." i Deutsche Bank AG.

Kako se navodi, Uganda od partnera "TotalEnergies SE and Cnooc Ltd." traži sredstva za razvoj naftnih polja i izgradnju gasovoda vrijednog četiri milijarde dolara. Naciji bez izlaza na more biće potrebni i investitori i za prugu i nuklearnu elektranu.

"Prijedlog zakona, koji uključuje smrtne i doživotne zatvorske kazne u određenim slučajevima, može navesti inostrane firme da pauziraju svoja ulaganja", prenosi američka agencija AP.

Prijedlog zakona će otežati globalnim kompanijama da posluju na njima svojstven način i u skladu sa najboljom poslovnom praksom.

"To će skoro sigurno uticati na donošenje odluka kada je u pitanju ulaganje u Ugandu", rekao je predsjednik saveza "Open for Business" Džon Miler.

Projekti su ključni za privredu Ugande, za koju Međunarodni monetarni fond predviđa da će ove godine zabilježiti rast od 5,9 odsto, dok naftna polja i naftovod mogu da generišu oko 70 milijardi dolara prihoda.

Istraživanje koje je sproveo "Open for Business", pokazalo je da je diskriminacija LGBTQ zajednice koštala privredu susjedne Kenije 4,2 milijarde dolara. Indiju je takođe koštala 1,7 odsto njene ekonomije od 3,2 triliona dolara, prema istraživanju.

"Poštovanje je kardinalna osnovna vrijednost za 'TotalEnergies', a nediskriminacija bilo koje vrste je temeljni princip ljudskih prava", navodi francuska energetska kompanija u odgovoru epoštom.

Standard Bank Group Ltd., najveći afrički zajmodavac, rekao je da je ovo pitanje važno i da planira da na promišljen način da ga razmotri u narednom periodu.

Muhozi Kainerugaba, Musevenijev sin, napisao je na Twitteru da Uganda može bez stranih investitora.

Ugandski parlament je 2013. godine usvojio zakon koji predviđa doživotnu kaznu zatvora zbog homoseksualnosti. Zakon je podržao Museveni uprkos međunarodnoj osudi, uključujući tadašnjeg prjedsednika SAD Baraka Obamu.

Museveni je potpisao taj akt 24. februara 2014, a Ustavni sud je u avgustu te godine poništio zakon, navodeći nedostatke u zakonodavnom procesu. Poslanici su se obavezali da će ponovo usvojiti zakon nakon sudskog naloga.

Devet godina kasnije, parlament Ugande je 21. marta ove godine usvojio prijedlog zakona o borbi protiv homoseksualizma.

"Museveni mora hitno da stavi veto na ovaj užasan zakon", poručila je Tigere Čaguta, direktorka "Amnesty Internationala" za istočnu i južnu Afriku, nakon usvajanja spornog prijedloga, napominjući da će taj "duboko represivni zakon institucionalizovati diskriminaciju, mržnju i predrasude prema LGBTQ osobama". (Tanjug)