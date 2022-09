Uspješna ljetna turistička sezona u Bijeljini

BIJELJINA - Ovogodišnja ljetna turistička sezona u Bijeljini bila je veoma uspješna, što pokazuje podatak da je od maja do kraja jula ostvareno 22.196 noćenja, dok je u 2021. godini bilo 12.656 noćenja, rekao je portparol gradske Turističke organizaciji Dragan Tešić.

"Od maja do kraja jula ove godine Bijeljinu je posjetilo 11.910 gostiju, a u istom periodu prošle godine taj broj je bio 8.410", rekao je on i dodao da taj podatak pokazuje da se gosti zadržavaju duži period. On je naveo da je uglavnom riječ o gostima iz zemalja regiona, da Srbija prednjači sa brojem dolazaka i noćenja, potom Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Austrija, Švajcarska.