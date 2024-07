Uz koji sladoled provodite ovo ljeto?

More? Sunce? Festivali? Sve to jesu zaštitni znakovi ljeta, ali mislimo da će se većina usaglasiti oko jednog odgovora, a to je da je jedna od najljepših asocijacija na ovo, mnogima omiljeno godišnje doba, upravo – sladoled!

Za uživanje u njemu, vam ne treba poseban povod, a najbolje od svega je to što se uvijek možete opredjeliti za neki novi ukus i otkriti mnogo razloga da ga još više zavolite. Uistinu, o njegovoj popularnosti možda najbolje govore i ove zanimljive činjenice:

• Najveći konzumenti sladoleda na svijetu su Amerikanci. Istraživanja su pokazala kako više od 90% američkih porodica u kući uvijek ima sladoled.

• Sladoled je jedna od namirnica za kojom astronauti najviše čeznu dok su u svemiru.

• Najveći kornet u istoriji bio je visok 2,81m.

• Rekord za najviše kugli sladoleda u jednom kornetu iznosi 126.

Sada kada smo zaključili koliko ga volimo, možemo reći da sezonsko pretjerivanje u sladoledu i ove godine zvanično može da počne!

Imajući to u vidu, sigurni smo da će vas obradovati to što u Tropic marketima i ove godine možete da pronađete najljepše vrste sladoleda iz cijelog svijeta na jednom mjestu!

Autentični 'gelato' brenda Sammontana i dobro poznati američki 'sladoled nad sladoledima' Häagen-Dazs i dalje su tu, ali u dopunjenim izdanjima i mnoštvom ukusa koji su spremni da vas osvoje i donesu posebne trenutke uživanja. Tako će vas Häagen-Dazs povesti na putovanje ispunjeno notama vanilije, belgijske čokolade, slane karamele ali i očaravajućih kombinacija poput manga i maline, kao i vanilije i borovnice i macadamia oraha.

Naravno, nemojte propustiti da u svakom danu ukradete trenutak za sebe i prepustite se neponovljivim ljetnim Sammontana favoritima, među kojima vas osim osvježavajućih Baratollino linija i Gruvi sladoleda na štapićima, očekuju i sladoledi Amando, koji ne sadrže gluten i laktozu i predstavljaju jedinstvenu priliku da uživate u ukusima u kojima se spajaju najljepši sastojci poput kakaa, vanilije, lješnjaka, badema, malina, ribizle i keksa. Tu nije kraj, pa će vam tokom ljeta društvo praviti i sladoledi Ben&Jerry's koji se u ponudi Tropic marketa ove godine nalaze sa 5 ukusa i u čijem asortimanu ćete sigurno upoznati neke od svojih novih favorita.

A sada, sve što treba jeste da ih probate i odaberete svoj omiljeni sladoled uz koji ćete stvoriti od najljepše trenutke ovog ljeta!

