Večeru 2013. godine platila sa 10 Bitcoina, danas je mogla da bude bogata

Kašmir Hil, novinar "New York Timesa", 2013. godine je odlučila da napravi eksperiment i da nedjelju dana živi samo od Bitcoina. Za to vrijeme potrošila je deset "novčića" kojima je platila račun od 1.000 dolara, a ova količina potrošene kriptovalute danas bi vrijedila 230.000 dolara.

Bitcoin je tada postojao svega četiri godine i za njega su se zanimali skoro pa samo "tehnološki manijaci". Upravo je zato Kašmir odlučila da isproba vrijednost Bitcoina u stvarnom svijetu, tako što je testirala kako bi izgledao život kada bi sve plaćala isključivo ovom kriptovalutom.

Hil je kupila nekoliko Bitcoina od kojih je svaki vrijedio 126 dolara u nadi da će moći da nađe mjesto gdje će moći da potroši svoj novi novac.

Iako je živjela u San Francisku, centru tehnoloških startapa i kompanija, opcije za trošenje bitkoina su bile više nego ograničene. Koliko je bilo malo mjesta na kojima primaju Bitcoine najbolje pokazuje to što je Hil za vrijeme eksperimenta izgubila skoro tri kilograma, jer nigdje nije mogla da kupi hranu, ni da plati prevoz. Takođe, sve vrijeme je čeznula za kafom, jer nijedan kafić nije primao Bitcoine.

Posljednji dan eksperimenta odlučila je da proslavi organizovanjem večere za 15 stranaca u suši restoranu, jednom od rijetkih koji su primali tokene. Pozvala je ljude preko društvenih mreža i odazvalo se čak 60 ljudi koje je opisala kao je jednu živopisnu grupu.

Račun za večeru iznosio je 957 dolara, a platila ga je sa 10 Bitcoina.

"Tada sam osjećala krivicu što sam vlasniku restorana dala 1.000 dolara u Bitcoinima, jer je u to vrijeme još bilo nejasno da li oni išta vrijede", kaže ona.

Danas, sedam godina kasnije, ova količina Bitcoina vrijedila bi 230.000 dolara, što znači da je, po današnjem kursu, toliko platila večeru u restoranu.

Vlasnik restorana i njegova žena više nisu u biznisu sa hranom, djelimično i zbog toga što su vlasnici 41 Bitcoina, ili 902.000 dolara, koliko danas vrijedi.

When I lived on Bitcoin in 2013, I spent 10 bitcoin on sushi for a bunch of strangers. At the new high today, that means I spent the equivalent of $215,000 in one night.(!!!!) I checked back in with the sushi restaurant's owner who is def smarter than me: https://t.co/ucmIKv6IGU