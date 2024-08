Veći računi za struju donose novo divljanje cijena

SARAJEVO, TRAVNIK - Za dobar dio potrošača u FBiH od danas je na snazi papreniji cjenovnik električne energije, s tim što se to u najvećoj mjeri odnosi na domaćinstva, pa nema razloga da poskupe ostale usluge i roba, ali će se to, ipak, najvjerovatnije desiti, smatraju stručnjaci.

Podsjetimo, nakon što je Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK) prihvatila zahtjev "Elektroprivrede BiH", danas počinje obračun potrošnje struje po cijenama koje su više za 10,29 odsto za domaćinstva, te za 7,29 odsto za jaslice, vrtiće, domove za smještaj učenika, studenata, starijih osoba, vjerske objekte, kuhinje humanitarnih organizacija i druge kupce iz kategorije ostala potrošnja.

Ekonomisti kažu da ovdje privreda nije direktno na udaru, ali to istovremeno ne znači da neće doći do novog talasa poskupljenja. Naprotiv!

"Direktnih efekata ne bi trebalo da bude puno, skoro nikako, jer se poskupljenje uglavnom odnosi na domaćinstva, a tek malim dijelom ili posredno na poslovni sektor. Međutim, gotovo je neograničen broj subjekata i vrsta proizvoda i usluga kojima bi mogli povećati cijene uz neopravdan izgovor povećanja cijene struje iako ih to direktno ne pogađa, ali javnost sada očekuje poskupljenja jer ih sama osjeća i lakše ih je plasirati paralelno s rastom cijene struje", rekao je za "Nezavisne novine" ekonomski analitičar Igor Gavran.

Kako dodaje, svaki vlasnik malog biznisa osjeća poskupljenje kao građanin i potrošač, s tim što to ne bi trebalo da se prenosi na njegove cijene, ali vjerovatno je da hoće.

"Teško je nabrojati nešto konkretno jer, kao što sam rekao, poskupljenja u stvari ne bi nikako trebalo biti, ali bi puno toga moglo neopravdano poskupjeti pod izgovorom poskupljenja struje", naveo je Gavran.

Ko se o mlijeko opeče i u jogurt duva, tako da su zabrinuti i borci za zaštitu potrošača, koji podsjećaju da su građani svaki put na svojoj koži osjetili bilo koje povećanje cijene energenata.

Da nam slijedi neopravdani talas poskupljenja smatra Admir Arnautović, predsjednik Udruženja kluba potrošača srednje Bosne Travnik. Prema njegovim riječima, tome su nas podučila iskustva iz ranijih godina i decenija.

"Poučeni iskustvima odranije, poskupljenje električne energije za domaćinstva vodi ka poskupljenju svega ostalog. Činjenica je da će domaćinstvima poskupjeti struja, kao i da je stanovanje u BiH u zadnjih godinu dana poskupjelo više od 10 odsto. Međutim, ovo će biti dodatni udar na potrošače ne samo kroz cijenu struje, nego svega", kaže Arnautović za "Nezavisne novine".

Objasnio je to i jednim primjerom koji bi mogao da se događa u praksi…

"Ako uzmemo ugostitelja koji drži objekat, on će dići cijene zato što on kod kuće mora plaćati skuplju struju i onda će to još pravdati na način da će povisiti plate svojim zaposlenima jer su njima porasli troškovi života i tako dalje. Dakle, direktno ovo neće pogoditi privredu, ali će privrednici, kao lovci u mutnom, pokušati da dignu svoje cijene, tako da će definitivno poskupjeti sve", rekao je Arnautović.

I Adis Kečo, šef stručne službe u Savezu samostalnih sindikata BiH, kaže da je praksa do sada pokazala da smo na udaru lančanih poskupljenja životnih namirnica kada se poveća cijena bilo kojeg energenta - od goriva do struje.

"To je postala normalna pojava i nemamo se više kome ni žaliti. Imate situaciju da je sindikalna potrošačka korpa u FBiH gotovo 3.000 KM sa tendencijom blagog rasta i za izvjesno vrijeme ona će nadmašiti i taj iznos", rekao je Kečo za "Nezavisne novine".

