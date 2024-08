Većina kriptovaluta u padu

PARIZ- Bitkoin je danas u 15.25 časova na najvećoj svjetskoj berzi kripto valuta Binance pao za četiri odsto na 53.807, 25 evra, a trend se proširio i na većinu glavnih kriptovaluta koje su takođe izgubile deo svoje vrijednosti.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata je bio 39,44 milijarde evra, što je znatno više nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) vezan za bitkoin se danas nalazi na nivou 30 u kategoriji "strah", a to sugeriše da se raspoloženje investitora pogoršalo u odnosu na juče kada je bilo na nivou 48 u kategoriji "neutralno".

Vrijednost itirijuma (ETH) je pala za 3,44 odsto na 2.270,55 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) za 1,45 odsto na 487,82 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je danas pala za 4,41 odsto na 132,65 evra, dok je avalanš (AVAX) pao za 4,20 odsto na 22,16 evra.

Telegramova kripto valuta tonkoin (TON) se nakon subotnjeg hapšenja osnivača ove društvene mreže Pavela Durova u Parizu danas prodaje za 4,91 evro.

Binance je ovoj kriptovaluti dodao popularnu skraćenicu DYOR (Do your own research) koja poziva na oprez prilikom trgovine.

Kako prenosi portal Koin market kep, blokčejn tonkoina je danas kratko bio van funkcije iz nepoznatih razloga, ali sada normalno funkciniše.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno bilježe kripto valute IDEX, DOGS i MBOX, prenosi Tanjug.

