Velika pomama za bazenima, budu rasprodati čim stignu u radnje

BANJALUKA, PRIJEDOR - Iako još nije stiglo kalendarsko ljeto, u tržnim centrima širom Republike Srpske vlada velika pomama za montažnim bazenima, ali veliki broj kupca interesuje se i za opremu za more, poput mišića za plivanje i šlaufa.

Naime, kako ističu prodavci, kupci ovih dana intenzivno dolaze po bazene, tako da ih skoro pa nemaju na stanju.

Da zadovoljno trljaju ruke, kažu zaposleni u "Centrumu", gdje imaju potražnju i za bazenima, ali i za opremom za plažu.

"Prošle godine skoro niko nije kupovao opremu, ali ove godine situacija je drugačija, više ljudi kupuje", ističu iz "Centruma" za "Nezavisne novine" i dodaju da, što se tiče bazena, i dalje vlada velika zainteresovanost te da su im zalihe ove robe pri kraju.

Da je počela pomama za bazenima, ali i za opremom za more, kažu i u FIS-u u Bijeljini.

"Kupci uglavnom traže velike bazene i one skuplje. Ali ove godine, za razliku od prošle, već je počela i potražnja za opremom za more, poput šlaufa i mišića za plivanje za djecu", kažu iz ovog tržnog centra za "Nezavisne novine".

Da je velika potražnja za bazenima drugu godinu zaredom, kažu i njihove banjalučke kolege i ističu da se najviše traže "Intexovi" bazeni s metalnom konstrukcijom.

"'Intexovi' bazeni koji nemaju prsten na naduvavanje su najtraženiji. To su bazeni od tri do devet metara, zavisno o dimenzijama koje kupcima odgovaraju zbog prostora. Najviše se prodaju okrugli od tri do četiri metra i 76 cm dubine", kažu iz banjalučkog FIS-a. Dodaju da su prošle godine imali najveću potražnju za bazenima, a i ove godine čini im se da će situacija da bude ista.

Iz banjalučkog tržnog centra "Verno" ističu da je malo kupaca koji se interesuju za opremu za more, poput šlaufa, te da je mnogo više onih koji kupuju montažne bazene.

"Ljudi uglavnom traže velike montažne bazene, kojih trenutno imamo veoma malo na stanju. Kako nam stigne isporuka, tako za nekoliko dana to prodamo", ističu iz "Verna" za "Nezavisne novine".

U "Jumbu" u Banjaluci rekli su da je povećana prodaja cijelog ljetnog asortimana.

"Prednjači prodaja bazena i dušeka, ali su građani zainteresovani i traže ostali ljetni asortiman, posebno za djecu, kao što su pištolji za vodu, mišići itd.", naveli su u "Jumbu".

Da vlada velika potražnja za bazenima, ali i za opremom za more, kažu i u Prijedoru.

"Iako još prava sezona nije ni počela, imamo kupaca koji traže i opremu, ali i bazene, međutim u mnogo manjoj mjeri nego prošle godine, kada smo u roku od nekoliko dana prodali sve bazene koje smo imali", kazali su iz tržnog centra "Robot" u Prijedoru.

Da i ove godine velika potražnja za ovom robom vlada širom RS, može se primijetiti i putem društvenih mreža, gdje se stanovnici masovno raspituju gdje mogu naručiti veći bazen. Takođe, na društvenim mrežama mnogi građani prodaju i polovne bazene.

Lidija Udovčić iz Banjaluke kazala je da su odlučili da ove godine ostanu kod kuće i za novac koji bi izdvojili za ljetovanje kupe bazen, koji će postaviti u dvorište.