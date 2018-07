Velika potreba za čistačicama u Hrvatskoj, plata i do 2.600 KM

Nedostatak radne snage sve je izraženiji na primorju, a hrvatski mediji pišu da vlada pravi rat i to - za čistačicama.

Najveći problem poslovanja ovogodišnje hrvatske turističke sezone najviše će doći do izražaja u idućih pet nedjelja najintenzivnijeg dijela turističke sezone, piše "Slobodna Dalmacija".

Sindikat turizma Hrvatske procjenjuje da će u tom razdoblju u različitim djelatnostima ugostiteljsko-turističkih usluga nedostajati oko 10.000 radnika.

Tu činjenicu potvrđuju svakodnevni oglasi i potraga za radnicima koji ne jenjavaju ni na polovini jula, a najveće probleme trenutno imaju restorani, ugostitelji i barovi u potrazi za "belim bluzama", hoteli najviše traže sobarice, a porodični iznajmljivači osobe koje bi čistile i održavale sve brojnije apartmane. Sve u svemu, u špici turističke sezone više se ne traži samo stručni ugostiteljski kadar, nego – bilo kakav kadar.

Hvarski iznajmljivač priča kako za čišćenje pet apartmana između smjene gostiju plaća radnicu 10.000 kuna mjesečno (oko 2.600 maraka), a splitski iznajmljivači održavanje tri do pet apartmana plaćaju od 7 – 10 hiljada kuna (1.850 do 2.600 maraka).

"Dobijamo s terena informacije iz velikih hotelsko-turističkih kuća koje slabije plaćaju svoje radnike da im sobarice ne žele više raditi za 3,5 do 4 hiljade kuna 920 do 1050 maraka, nego daju otkaz i idu da čiste apartmane. Kažu da im je tu zarada veća, ali to nije stalni posao i nema plaćanja penzijskog i zdravstvenog doprinosa. No, mlađi ljudi ne misle o tome, nego idu tamo gdje im je bolje plaćeno, a to je loše za kvalitet usluge", kaže Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma Hrvatske.

Broj registrirovanih objekata u domaćinstvu ove godine je porastao za 14,3 odsto, a broj kreveta u njima veći je za oko 57.000 i stigao je na gotovo 600.000 postelja.

Sve te stanove i apartmane treba čistiti i održavati i po nekoliko puta nedjeljno jer se gosti sve kraće zadržavaju na jednom mjestu, pa se apartmani u gradovima čiste i po tri-četiri puta nedjeljno. Zato su cijene takvog rada u širokom rasponu od 50 kuna (13 KM) za mali apartman u gradu do čak 400 kuna (105 KM) za veće apartmane na ostrvima.

(Slobodna Dalmacija)