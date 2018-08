Veliki duvanski brendovi našli način da zaobiđu pravila

NJUJORK - Većina zemalja svijeta, uključujući i SAD, sedamdesetih godina zabranila je reklamiranje cigareta na televiziji i radiju, a posebno se kontroliše obmanjujući marketing koji targetira tinejdžere i mlade.

Međutim, ta stroga pravila nisu spriječila velike brendove "Big Tobacca" poput Marlbora, Lucky Strikea, Winstona i Kenta da zaobiđu pravila i pronađu mnogo suptilnije načine do svojih omiljenih mušterija selfie generacije.

U petak su stoga američke grupe i organizacije protiv pušenja, poput "Stopping Tobacco Organizations and Products" (STOP) i "Campaign for TobaccoFree Kidsa" predale zahtjev američkoj Federalnoj komisiji za trgovinu protiv četiri velike duvanske kompanije, "Philip Morrisa", "British American Tobacca", "Japan Tobacco Internationala" i "Imperial Brandsa", piše "New York Times". Optužuju ih da koriste društvene mreže, haštagove, tinejdžerske idole i influensere kako bi svoje proizvode reklamirali mladima. Tvrde da duvanske industrije plaćaju tzv. ambasadore i mikroinfluensere na društvenim mrežama. Prema njihovom istraživanju, 123 objave povezane su s četiri duvanske kompanije. Te su objave pregledane 8,8 milijardi puta u SAD, a 25 milijardi puta širom svijeta i obično su vezane za zabavu, putovanja i mladalačku kulturu. Kompanije, naime, ne smiju objavljivati puno ime svog brenda cigarete pa se na društvenim mrežama koriste posebno smišljeni haštagovi koji vuku konotacije svakog određenog brenda.

Na primjer, #lus ili #likeus koristi Lucky Strike. Suptilniji je Marlboro s #DecideTonight i #RedIsHere. Winston koristi #FreedomMusic, a #TasteTheCity popularni je haštag za Kent i Dunhill. Ipak, to ne znači da se kutija cigareta ne može "slučajno" pronaći u kadru fotografije.

Procurili su, naime, i zahtjevi duvanskih kompanija koji propisuju kako će tačno influenser plasirati sadržaj. Lucky Strike tako propisuje da influenser mora imati barem dvije objave sedmično s haštagom #likeus_party koji bi trebalo da se poveže sa fotografija zabave, putovanja ili mode. Jednom sedmično objavljuje sadržaj s #lus, a u tom slučaju proizvod mora biti smješten u kadar fotografije.

Iz "Japan Tobacca" odbacuju te optužbe tvrdeći da samo pokušavaju "postojeće odrasle pušače prebaciti na svoj brend cigareta", a na društvene mreže ne mogu uticati. Iz "British American Tobacca", kao i "Imperial Brandsa", ipak su u saopštenju priznali da koriste društvene mreže za marketing, ali i usluge influensera. Ali njihove fotografije, tvrde, ne uključuju direktno prikazivanje proizvoda.

(Novac.hr)