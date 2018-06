Veliki igrači dominiraju u BiH: Pivopijama slađe uvozno pivo

BANJALUKA - Kompanija "Molson Coors" i dalje je lider na tržištu piva BiH s paletom regionalnih i međunarodnih brendova u više cjenovnih nivoa, pokazuje posljednje istraživanje Euromonitora, ugledne kuće za istraživanje tržišta.

Sa sličnom strategijom nastupaju i ostale multinacionalne kompanije poput "Carlsberga" i "Heinekena", stoji u izvještaju za 2017. godinu.

Kako se navodi, dok međunarodni pivari često imaju vrlo raznolike portfelje proizvoda, sa druge strane domaći proizvođači suočavaju se s poteškoćama na ovom području.

"Jedna od strategija kojoj su se domaći igrači okrenuli je potpisivanje sporazuma o licenciranju, koji im omogućavaju proizvodnju brendova manjih međunarodnih pivara", konstatuje Euromonitor i dodaje kako su privatne robne marke prisutne u BiH, ali su zanemarive.

Kada su domaći proizvođači u pitanju, najbolje su poslovali oni koji pune premium lager pivo, gdje je došlo do dvocifrenog rasta u proizvodnji.

"Sarajevska pivara" i dalje nastavlja da dominira ovom kategorijom, znatno poboljšavajući dostupnost svog premium piva - sarajevsko.

"Dobri rezultati posljedica su, prije svega, veoma toplog ljeta prošle godine, a što je podstaklo potražnju za hladnim i osvježavajućim pićima kao što je pivo, a koje je daleko najpopularnije alkoholno piće u zemlji", ocjenjuje Euromonitor.

"Istorijski gledano, potrošnja piva u Bosni i Hercegovini ima snažnu povezanost s ljetnim vremenom", navode oni.

Podsjećamo, nešto ranije ove godine domaći pivari su zatražili od nadležnih institucija u BiH da hitno ispitaju cijene po kojima pivo dolazi iz uvoza, navodeći da su one pale ispod svake granice nelojalne konkurencije. Proizvođači su uočili ogroman pad uvoznih cijena piva, na prvom mjestu iz Srbije, a zatim i iz Hrvatske.

Inače, craft (zanatsko) pivo i dalje drži tempo rasta u BiH zahvaljujući bogatstvu informacija dostupnih na internetu, te privlači pažnju i proizvođača i potrošača.

"Broj domaćih craft pivara eskalirao je na kraju prošle godine, a prve prave obrtničke pivare savladale su zakonske prepreke i probleme organizacije kako bi dobile svoje proizvode u maloprodajnim mjestima i u barovima i restoranaima", ocjenjuju u Euromonitoru.

Vuk Vučetić, član Udruženja "Kištra", koje okuplja proizvođače zanatskog piva, nam je potvrdio da je internet u velikoj mjeri doprinio popularizaciji ovog načina proizvodnje.

"U eri interneta sirovine i recepti su veoma dostupni, tako da nam je to u velikoj mjeri olakšalo naš proces upoznavanja s proizvodnjom. Popularnost raste prije svega jer je to kvalitetniji proizvod od industrijskog piva, gdje postoji široka lepeza različitih aroma, gorčine, količine alkohola i slično. To je pokret u razvoju koji je hit ne samo u svijetu, nego i kod nas, a pogotovo u regiji", kazao nam je on.

Sa druge strane, kaže kako proizvođačima najveći problem predstavlja sirovina, tačnije hmelj, koji se ne sije u BiH, te zakonska regulativa koja zanatske pivare smatra za industrijske proizvođače.

Crnogorci dominiraju na polju vina

U analizi Euromonitora o vinu, navodi se da je udio domaćih vinara u BiH blago povećan u 2017. godini.

Vodeći brend ostao je crnogorski vranac, proizvođača "13. juli - Plantaže", koji ima veliku tradiciju, još iz vremena bivše zajedničke zemlje.

"BiH i Balkan u cjelini sve više dobijaju reputaciju u proizvodnji vina u regiji. Tradicionalno, regionalna i domaća vina dominirala su u prodaji u BiH, ali fokus je bio prvenstveno na volumenu, a posljednjih desetak godina bilježi se pomak prema kvalitetu", ocjenjuje ova kuća.