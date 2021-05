Vidović: Zdravstvu povećanje plate šest odsto, ostalima pet odsto

BANJALUKA - Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je prijedlog Vlade Republike Srpske da povećanje plata u zdravstvu bude šest odsto, a ostalim radnicima u Srpskoj pet odsto.

Obrazlažući na posebnoj sjedinci Narodne skupštine Republike Srpske set zakona kojima se uređuje povećanje plata i poboljšanje materijalnog položaja svih radnika u Srpskoj, Vidovićeva je istakla da će sve ove plate imati i dodatno povećanje po osnovu povećanja dohotka koji je neoporeziv.

Ona je rekla da je za povećanje plata zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u javnom sektoru Republike Srpske od šest odsto od juna do decembra potrebno dodatno izdvojiti 11,9 miliona KM.

Kada je u pitanju pomjeranje koeficijenata za zdravstvo, Vidovićeva je rekla da je direktorima javnih zdravstvenih ustanova koeficijent povećan za tri odsto, nekvalifikovanim radncima za 12 odsto, dok su ostali koeficijenti u prosjeku povećani za šest odsto.

Ona je navela da je kod zdravstva povećan i koeficijent za dežurstvo za 11,1 odsto.

Vidovićeva je rekla da se plate zaposlenih u visokom obrazovanju povećavaju za pet odsto, da to iznosi 2.330.000 KM do kraja ove godine, dok su koeficijenti povećavani od 1,4 do 7,4 odsto.

Govoreći o osnovnom i srednjem obrazovanju i đačkim domovima, Vidovićeva je navela da su u ovim oblastima plate povećane za pet odsto, te da je za to do kraja godine potrebno izdvojiti dodatnih 8.955.000 KM, a 400.000 KM za institucije kulture.

Ona je rekla da su ovdje koeficijenti povećavani od 2,5 do 7,7 odsto.

Kada je riječ o povećanju plata u institucijama pravosuđa, bez sudija i tužilaca, Vidovićeva je istakla da je za povećanje plate od pet odsto u pravosuđu potrebno izdvojiti 1.437.400 KM.

Ona je navela da su niža i srednja stručna sprema u ovoj oblasti imale povećanje koeficijenata od 6,67 odsto do 10,37 odsto, a kod više i visoke stručne spreme od 1,64 odsto do 4,72 odsto.

Vidovićeva je rekla da je kod Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predviđeno povećanje plata od pet odsto i to iznosi 5.256.900 KM, dok su ravnomjerno povećani koeficijenti za sve zaposlene.

Prema njenim riječima, za povećanje plata za sve ove institucije u budžetu Republike Srpske do kraja ove godine ukupno treba obezbijediti 30,4 miliona KM.

Vidovićeva je istakla da je Vlada Republike Srpske donijela odluku o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj, koja će od juna iznositi 540 KM.

Ona je napomenula da u Republici Srpskoj trenutno najniža plata iznosi 276 evra, u Federaciji BiH 208 evra, Srbiji 272 evra, Crnoj Gori 222 evra, te Sjevernoj Makedoniji 247 evra.