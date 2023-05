Visoke cijene i slabija potražnja prepolovili gradnju novih stanova

BANJALUKA - Broj predviđenih stanova koji bi trebalo da se grade u aprilu ove godine u Republici Srpskoj manji je za čak 58,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Takođe, u ovim podacima stoji da je broj predviđenih stanova za gradnju u aprilu ove godine u odnosu na prosječan broj predviđenih stanova za gradnju u 2022. godini manji za 50,8 odsto.

"Broj izdatih građevinskih dozvola za gradnju u aprilu 2023. godine u odnosu na prosječan broj izdatih građevinskih dozvola u 2022. godini veći je za 14% i u odnosu na april 2022. godine veći je za 12,5%", stoji u podacima Zavoda za statistiku RS.

Senka Gatarić Vasilić, vlasnica banjalučke agencije "Euro-agent", koja je u ovom poslu 34 godine, rekla je u izjavi za "Nezavisne novine" da je došlo do pada potražnje za novogradnjom, jer se zasitilo tržište.

"Ima određen broj kupaca, ali je došlo do zasićenosti tržišta. Takođe, faktor koji je bitan i zbog čega je došlo do pada potražnje jeste to da su visoke cijene stanova u novogradnji. Plate zaposlenih ne prate inflaciju i ove cijene i zbog toga se slabije kupuju stanovi. Nove stanove su najviše kupovali ljudi iz inostranstva, a ni oni ne mogu vječno kupovati nekretnine. I dalje ima interesa za stanove, ali nije kao prije, jer su cijene kod većine prepreka", kazala je Gatarić Vasilićeva.

Dragan Milanović, direktor Agencije za nekretnine "Remax" iz Banjaluke, istakao je da je prodaja novoizgrađenih stanova u 2022. godini manja za 30 odsto u odnosu na 2021.

"Najveći razlog za ovo je rast cijena nekretnina koje su ostale na nekom sličnom nivou kao prošle godine. Ipak, ovo možda nisu najrelevantniji podaci. Možda u nekoj zgradi imate 2.000 kvadrata, ali je struktura takva da imate veće stanove i manje stambenih jedinica, a negdje imate manje stanove gdje ima više stambenih jedinica. Sam broj stambenih jedinica nije pokazatelj na osnovu kojeg možemo donositi neke zaključke", naglasio je Milanović.

Kazao je da je izdato dosta građevinskih dozvola te se nada da će ovo biti dobra građevinska sezona bez obzira na poskupljenje.

"Potražnja nije smanjena do tog nivoa da investitori odustaju od gradnje, ali je smanjena prodaja. Fokus se pomjerio na druge vrste nekretnina, staru gradnju, placeve, individualne objekte, kuće. Bez obzira na sve, mislim da će ovo biti dobra građevinska sezona i da će sve ići normalnim tokom. Prirodno je da, kada se smanjuje potražnja, ponuda bude manja, jer ako se akumulira ponuda, odnosno povećava se, a nema potražnje, stanovi ostaju prazni", naveo je Milanović.

Na pitanje da li zbog slabije potražnje može doći do smanjenja cijena stanova u novogradnji, Milanović odgovara da, ako se trend smanjene potražnje nastavi, može doći do blagog pada cijena.

"Faktori koji utiču na cijenu su ponuda - potražnja i ulazni troškovi, koji su se prošle godine povećavali zbog poskupljenja građevinskog materijala", zaključio je Milanović.