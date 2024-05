Vještačka inteligencija zamjenjuje tri miliona radnih mjesta u Njemačkoj

​BERLIN - S brzim uvođenjem sistema vještačke inteligencije (AI) u kompanije, mnogi zaposleni u Njemačkoj moraju se pripremiti za ozbiljne profesionalne promjene.

Očekuje se da će se do 2030. u Njemačkoj promijeniti do tri miliona radnih mjesta, što je sedam odsto ukupnog broja zaposlenih, pokazalo je u četvrtak predstavljeno najnovije istraživanje globalnog instituta McKinsey (MGI).

Scenario-stručnjaka McKinseyja pretpostavlja ubrzano uvođenje AI sistema u Americi i Evropi. To bi moglo dovesti do automatizacije gotovo trećine radnih sati do 2030.

Do 2035. udio bi u EU mogao porasti na 45 odsto. Prema procjenama, do 2030. u Evropi i Sjedinjenim Državama moglo bi biti potrebno gotovo 12 miliona promjena posla.

U Evropi je to 6.5 odsto trenutnih radnih mjesta. Autori ovaj trend vide kao rizik za tržište rada.

S jedne strane, visokokvalifikovana i natprosječno plaćena radna mjesta teško se mogu popuniti. S druge strane, moguća je višak radnika u sektoru s niskim platama.

Najveće promjene očekuju se u kancelarijskom poslovanju te u upravnim odjelima firmi i javnih ustanova. Više od bilo koje druge promjene posla zahvaljujući vještačkoj inteligenciji (54 odsto) u Njemačkoj dolazi iz ovog sektora.

Uz Italiju, Njemačka je posebno pogođena jer kancelarijski poslovi čine visok udio u ukupnoj zaposlenosti. Slijede usluge kupcima i prodaja sa 17 odsto te proizvodne djelatnosti sa 16 odsto.

U tim uslovima stručnjaci iz McKinseyja očekuju pozitivne ekonomske učinke. Ubrzanim uvođenjem vještačke inteligencije i učinkovitim daljim usavršavanjem radnika u evropskoj privredi godišnja stopa rasta produktivnosti do 2030. može se povećati na tri odsto, prenosi "SeeBiz".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.