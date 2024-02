Vlada RS uvela ograničenje: Maksimalna cijena hljeba od 600 grama 1,9 KM

BANJALUKA- Vlada Republike Srpske utvrdila je danas da maksimalna maloprodajna cijena bijelog hljeba težine 600 grama proizvedenog od brašna tip 500 bude 1,9 KM, izjavio je ministar trgovine i turizma Srpske Denis Šulić.

"S obzirom na to da nismo mogli postići dogovor sa pekarima po pitanju cijene hljeba Ministarstvo je donijelo odluku da maksimalna cijena hljeba može biti 1,9 KM", rekao je Šulić.

"Odluka je bespotrebno donesena, pošto već u Banjaluci koja je najkritičnija po pitanju cijene hljeba, u svakom trgovačkom centru postoji hljeb koji je te cijene, tako da za odlukom nije postojala potreba", kazao je za "Nezavisne novine", Saša Trivić, vlasnik komapnije "Krajina Klas", u čijem sastavu posluje i "Manja".

"Vlada RS ma pravo da naredi bilo šta, a mi kao pekari imamo pravo ukoliko nam se ne isplati to ne proizvodimo", kazao je Trivić i dodaje da će se odluka Vlade poštovati.

"Ostaje da vidimo da li će biti nestašice hljeba na tržištu", kazao je Trivić i dodaje da hljeb te gramaže, oni uopšte nemaju u proizvodnji i, kako kaže, na njih se kao preduzeća ova odluka uopšte ne odnosi.

Da će donošenje uredbe stvoriti probleme smatra Goran Grabovac, direktor pekare "Sunce" iz Srpca i predsjednik Udruženja pekara regije Banjaluka pri Privrednoj komori Republike Srpske, koji za "Nezavisne novine" ističe da se proizvod koji se stavlja pod posebnu uredbu već nalazi na uredbi iz 2007. godine.

"Ovom uredbom je donesena uredba na uredbu. Ne znam da li je to presedan ili je to praksa da se uredbe na određeni proizvod donose u više navrata", kazao je on.

Kako navodi, ova situacija je novi momenat za pekare.

"Mi ćemo se u organizacijom i svakom drugom smislu prilagoditi. Da li će biti i koliko će biti toga hljeba na policama, to vam ne može garantovati niko. Čekali smo uredbu i uredba je, u neku ruku, očekivana", ističe Grabovac za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, ovdje se sada javlja još jedan problem, a to je potencijalno poskupljenje hljeba koji je do sada bio jeftiniji od 1,9 KM.

"Tu se javlja jedan drugi problem s obzirom da će s uredbom od 1,9 KM doći do poskupljenja hljeba kod onih subjekata koji su imali hljeb na cijeni od 1,5 KM, 1,7 KM ili 1,8 KM . Nas interesuje na koji način će Vlada postupati prema tim subjektima koji su uredbom o ograničenju marže potencijalno povećali cijenu tog proizvoda do maksimalne 1,9 KM vrijednosti", objašnjava on.

Na pitanje da li očekuje da će do toga doći, Grabovac ističe da ne vidi zašto do toga ne bi došlo kada je uredba na neki način vid naredbe.

"Mislim da će sigurno biti ogroman prostor za manipulaciju", kaže on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.