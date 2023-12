Voda poskupjela u nekoliko gradova

BIHAĆ - Nakon što je nedavno poskupjela voda u Bihaću, još neke lokalne zajednice u Unsko-sanskom kantonu odlučile su povećati cijene usluga vodosnabdijevanja, što je bio izričit zahtjev komunalnih preduzeća koja se bave ovom djelatnošću.

Tako je u Ključu cijena vode sa 0,80 povećana na marku po jednom kubnom metru.

"Bili smo prisiljeni na ovo povećanje, s obzirom na to da se cijena vode nije mijenjala punih 15 godina. U međuvremenu, troškovi poslovanja su značajno porasli, zbog migracija neprestano se smanjuje broj korisnika i naše poslovanje je dovedeno u pitanje. Kada od početka iduće godine dođe do povećanja cijena struje, to će biti još jedan udar koji će se opet morati amortizovati korekcijom cijena", kaže Ekrem Šarić, stečajni upravnik preduzeća "Ukus" iz Ključa, koje se bavi vodosnabdijevanjem.

Do povećanja cijena došlo je i u Bosanskom Petrovcu, čiji građani sada plaćaju 1,3 marke za utrošeni kubik vode, što je za 30 feninga više u odnosu na raniji period.

"Cijenu je utvrdilo Općinsko vijeće, a razloga je mnogo. Jedan od njih je povećano trošenje električne energije tokom ljetnih mjeseci, s obzirom na to da se voda pumpa sa izvorišta Sanica do krajnjih potrošača", ističe Mahmut Jukić, načelnik ove općine. Povećanje cijene vode zatraženo je i u Bosanskoj Krupi, ali do njega nije došlo jer Gradsko vijeće za to nije dalo zeleno svjetlo.

U Javnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" iz Sanskog Mosta navode kako ogromna sredstva i resurse koriste na otklanjanje čestih kvarova na vodovodnoj mreži, te dodaju kako je povećanje cijena usluga neminovnost.

"Radi se o dotrajaloj mreži, cijevima koje su stare po nekoliko decenija, a mi od sadašnjih prihoda ne možemo ulagati u obnavljanje distributivne mreže", kažu u tom preduzeću.

Dodaju da je glavna kočnica cijena vode, koja se nije mijenjala već punih 12 godina, dok su u međuvremenu svi troškovi poslovanja enormno porasli.

Kažu da su svjesni kako se radi o osjetljivoj socijalnoj tematici, ali da se mora uzeti u obzir da su cijene energenata, dijelova, materijala i opreme koju koriste višestruko poskupjeli.

Pored povećanih troškova proizvodnje, situaciju usložnjavaju i aktuelne migracije stanovništva u Unsko-sanskom kantonu, jer se veliki broj ranijih korisnika odselio, pa je manja potrošnja vode, a time i prihodi.

Podsjetimo da su usluge vodosnabdijevanja za potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda u Bihaću nedavno poskupjele za 26 feninga po jednom kubiku utrošene vode, a cijena povećana sa 0,94 na 1,20 maraka.

