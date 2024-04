Vraća li se Wizz Air u Tuzlu?

TUZLA - Već tri mjeseca sa raznih izvora slušam kako postoji šansa da se Wizz Air vrati u Tuzlu, navodi se u tekstu portala "Zamaaero" analičar Alen Šćuric.

"To mi je rekao i jedan izuzetno visok izvor iz Aerodroma Tuzla. Naime, Wizz Air se raspituje po svojim bazama bi li se piloti i kabinci vratili u Tuzlu. To znači da razmišlja o ponovnom otvaranju baze u Tuzli jer sigurno da se ne bi raspitivao samo tako, a to ne bi radili radi samo povećanja broja letova avionima iz drugih baza. Ovo sam, kao što sam rekao, dobio iz više izvora, iako informacija jest neslužbena i ne može se provjeriti", navodi on.

Klix.ba tvrdi da je Aerodrom Tuzla imao sastanak u Budimpešti sa ciljem povećanja broja letova i eventualnog ponovnog otvaranja baze.

"Ne čudi. Aerodrom Tuzla od zatvaranja baze ima neprekinute kontakte sa Wizz Airom, tu informaciju sam dobio od samog CEO-a Aerodroma. No, hoće li od tih pregovora nešto biti ostaje za vidjeti", navodi Sćuric.

Vraćanje Wizz Aira u Tuzlu bi bilo jedno od jako malo mogućih rješenja za Tuzlu.

"No, Tuzla se tu uljuljati ne smije. I više nikada ne smije staviti sva jaja u jednu košaru. Tuzla mora vratiti letove Ryanaira, mora dovesti letove Eurowingsa (bar 1-2 linije), te jednu liniju Norwegiana i Pegasusa, uz povećanje broja linija ljetnih charetera kao što je povećala sa Antalyom. To je jedino rješenje koje omogućuje poslovanje bez šokova koji se desio zatvaranjem baze Wizz Aira prošle godine", dodao je.

