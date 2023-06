Vrtoglavi rast cijena nekretnina u Hrvatskoj

ZAGREB - Cijene nekretnina u Hrvatskoj rastu znatno brže od prosjeka Evropske unije.

Prema podacima Eurostata, cijene kuća i stanova u Hrvatskoj su u zadnjem kvartalu prošle godine bile 17,3 odsto veće u odnosu na isti period 2021, dok je evropski prosjek skoro pet puta manji - 3,6 odsto.

Povećanje je u Hrvatskoj bilo veće od prosjeka EU u svim kvartalima 2022, dok su godinu ranije bile ispod prosjeka.

Naime, lani se od prvog do četvrtog kvartala stopa povećanja cijena kuća i stanova na nivou Evropske unije stalno smanjivala (od 10, 4 odsto u prvom do 3,6 odsto u četvrtom kvartalu), dok se u Hrvatskoj povećavala (od 13,5 odsto u prvom do 17,3 odsto u čet-vrtom kvartalu). Uporedi li se stopa promjene s kraja 2022. s onom na kraju 2021. godi-ne, riječ je o razlici od čak 8,2 postotna boda. S druge strane, na nivou Evropske unije došlo je do smanjenja od 6,6 postotnih bodova.

Podaci pokazuju da u razdoblju od proteklih deset godina u Hrvatskoj nikada nije zabilježen tako izraženi rast cijena u odnosu na godinu ranije. Slična promjena cijena na nivou Evrope zabilježena je u drugom kvartalu 2016. kad je iznosila 3,9 odsto.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u zadnjem kvartalu 2022. godine najveća promjena od 22,5 odsto je zabilježena u Zagrebu, dok su na području Jadrana cijene veće za 12,9 odsto. Poređenje tog perioda s podacima iz 2015. pokazuje da su u sedam godina cijene narasle za 70,11 odsto, ponovno najviše u Zagrebu (93,94 odsto).

Stopa promjene između trećeg i četvrtog kvartala 2022. godine ukupno je iznosila 4,7 odsto - 5 odsto za postojeće stambene objekte, a 3,1 odsto za nove. U Zagrebu cijene su rasle 6,4 odsto, a na Jadranu 3,3 odsto. Kada se promjena posmatra za cijelu 2022. godinu, ona je u odnosu na godinu ranije 14,8 odsto veća.

Cijena novih stambenih objekata više je rasla u odnosu na postojeće stambene objekte (17,5 odsto u odnosu na 14,5). U Zagrebu su cijene nekretnina u godinu dana narasle za 17,9 odsto, a na području Jadrana 12,3 odsto.

Hrvatska je zemlja s drugom najvećom promjenom, a od nje je gori jedino Island, u kojem su cijene u odnosu na isti period prethodne godine narasle 21 odsto, prenosi Jutarnji list.

Nešto manje povećanje je u zadnjem kvartalu 2022. zabilježeno u Estoniji (16,9 odsto) i Mađarskoj (16,5 odsto).

S druge strane tabele smjestile su se četiri zemlje kod kojih su se cijene nekretnina smanjile. To su Danska (-6,5 odsto), Švedska (-3,7 odsto), Njemačka (-3,6 odsto) i Finska (-2,3 odsto).