Vučić: Prodaja parizera skočila 1000 odsto

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nove proizvode čije će cijene biti snižene.

Obavijestio je da je u jednom trgovinskom lancu 1086 odsto povećana prodaja parizera.

Aleksandar Vučić rekao je i da od kad je pokrenuta akcija sniženja cijena određenih proizvoda krenula je i „kampanja ruganja“ toj akciji.

Vučić je rekao na TV Pink da je ta akcija pokrenuta zbog ljudi sa malim primanjima i da je „ruganje tome apsolutno neozbiljno“.

"Nemam ja problem da kupim suvi vrat i junetinu – da se ne lažemo. Isto tako, čak i manje (problem), jer su mnogo bogatiji od mene, nemaju ni oni koji se ovoj akciji rugaju, ali imaju ljudi sa malim primanjima. Zato je akcija i pokrenuta. Da se njima olakša", rekao je Vučić.

On je dodao da nema problem ni da pojede parizer kojem su se „najviše rugali“ jer ga je, kako je rekao, kao mali, dok je trenirao, jeo svakodnevno.

"Brat i ja bismo posle treninga uzeli pola hleba, svaki po četvrt i 200 grama parizera i to nam je bio obrok. Nekad je bilo za majonez nekad nije", rekao je Vučić.

On je naglasio da su se mnogi rugali kako taj parizer neće niko da jede, ali da se ispostavilo da su pogriješili jer je prodaja za samo tri dana skočila za 1.086 odsto.

"Za tri dana prodato je 2.259 kilograma ovog parizera", izneo je Vučić.

Nedavno je već najavio da će novi proizvodi pojeftiniti, a sada je otkrio da su u pitanju:

marmelada (sa 390 na 199 dinara)

džem (sa 339 na 229),

suncokretovo ulje (sa 160 na 144 dinara),

brašno (sa 79 na 50 dinara),

keks (sa 180 na 119 dinara),

namaz Sirko (sa 217 na 159 dinara),

pasulj (sa 349 na 259 dinara),

viršle (sa 109 na 79 dinara)

pašteta (sa 75 na 49 dinara)

grašak (sa 180 na 139 dinara),

kupus (sa 99 na 69 dinara),

margarin (sa 103 na 79 dinara),

kiselo mleko (sa 85 na 64 dinara)

luk (sa 99 na 79 dinara)

pasta za zube (sa 150 na 99 dinara)

sapun (sa 70 na 40 dinara).

Obavijestio je da je ukupno na listi 37 proizvoda koji će pojeftiniti.

"Na listi ukupno imam 37 proizvoda. To su dobre vesti za ljude, građane. Mi smo to uradili iz još jednog razloga, mi smo targetirali one proizvode koji najviše utiču na stopu inflacije, želimo da stopu inflacije spustimo na ispod osam odsto do kraja godine", rekao je on.

Podsjetimo, akcijom "Bolja cena" po nižim cijenama je do sada moglo da se kupi 20 osnovnih proizvoda za ishranu, higijenu i kućnu hemiju – parizer, jogurt, deterdžent za sudove, špagete, dugotrajno mlijeko, sok od jabuke, krompir, domaći začin, šampon za bebe...

Vučić je kazao da očekuje da će prosječna plata u decembru biti 840 evra, a da će se za samo godinu i tri mjeseca Srbija približiti prosečnoj plati od 1.000 evra.

Podsjetio je da su u septembru povećane plate za 214.000 ljudi za 5,5 odsto, konkretno prosvjetnim radnicima, medicinskim sestrama i njegovateljicama i da ih čeka još 10 ili 11, možda i 11,5 odsto od 1. januara.

Takođe, penzionerima će biti povećane penzije od 1.oktobra za 5,5 odsto, a potom za 14,8 odsto.