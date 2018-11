Vučić: Reagovaćemo racionalno i odgovorno, ne kontramerama

BEOGRAD - Srbija će reagovati mirno, racionalno i odgovorno na mjere Prištine, najavio je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sazvao sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Predsjednik Srbije je precizirao da Srbija neće povući nikakve kontramjere, jer, kao pouzdan partner, ne želi da krši ni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanjum niti CEFTA sporazum.

Najavio je da će se sutra sastati sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije.

Zahvalio se Federiki Mogerini na pozivu Prištini da odmah ukine tu odluku, te primijetio da bi bilo dobro da je EU tako rezolutno reagovala na prve mjere od 10 odsto povećanje taksi na robu iz Centralne Srbije.

Naglasio je da mediji zemalja koje su priznale Kosovo insistiraju na tome da je Priština povećala takse zbog toga što nije primljena u Interpol, a što pripisuje kampanji Srbije, ali, ukazao je, Srbija nije time prekršila nijedan sporazum.

Vučić: Četiri cilja mera Prištine

Predsjednik Vučić izjavio je večeras da Priština ima četiri cilja koje želi da ostvari dizanjem taksi na robu na 100 odsto, a prvi je da izvrši do sada najveći pritisak, koji bi vodio bezuslovnoj "kapitulaciji" Beograda i punom priznanju nezavisnosti.

Vučić je rekao da je drugi cilj te apsolutne zabrane trgovine da u tišini provede najsnažnije i najbrže etničko čišćenje i protjerivanje Srba sa KiM i južno i sjeverno od Ibra.

Kao treću stvar zbog koje je Priština preduzela najnovije mjere Vučić vidi pritisak na međunarodne organizacije i institucije da im učine neke ustupke po pitanju vizne liberalizacije i da pokažu da su u stanju da izazovu eskalaciju i destabilizaciju.

"Četvrto, plašili smo se da kažemo da je i to mogući cilj, a to je dolazak do sukoba i potpune destabilizacije regiona zarad nečijih tuđih interesa ili nekih svojih interesa, jer mirnim putem i dijalogom svoje interese ne mogu da ispune u mjeri i na način na koji su željeli", naglasio je predsjednik Vučić.

Vučić s ambasdorima Kvinte i EU: Piština rizikuje eskalaciju sukoba

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je, na večerašnjem sastanku, ambasadore zemalja Kvinte - SAD, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke, kao i šefa Delegacije Evropske unije, upozorio na moguće posljedice najnovijeg neodgovornog poteza Prištine o povećanju taksi na srpsku robu, kojim je krenula u dodatno kršenje CEFTA sporazuma.

On je izrazio očekivanje da će zemlje Kvinte, kao i Evropska komisija, ukazati Prištini na neprihvatljivost jednostranih poteza, kojim rizikuju eskalaciju sukoba i dovode u opasnost mir i stabilnost u regionu.

Vučić je rekao da Srbija nije prekršila nijedan sporazum ili dogovor, suprotno Prištini, koja nije ispunila ni odredbe Briselskog sporazuma.

Prisutni ambasadori su izrazili zabrinutost zbog moguće destabilizacije, kao i za budućnost dijaloga, apelujući na Vučića i Vladu Republike Srbije da racionalno i mirno pristupe rješavanju najnovije krize.