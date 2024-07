Vučić: Sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom od izuzetnog značaja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučića izjavio je u Kairu da je danas potpisani Ugovor o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta od izuzetnog značaja i da je potpisano ukupno 10.412 tarifnih linija za Srbiju i 6.075 tarifnih linija za Egipat.

"To znači da ćemo brže da razvijamo naše trgovinske odnose, kao i odnose između naših industrija i uvjeren sam da ćemo mnogo toga moći u budućnosti da postignemo više u odnosu na prethodni period", rekao je Vučić nakon potpisivanja Sporazum o slobodnoj trgovini i još 10 bilateralnih dokumenata o saradnji dvije zemlje u različitim oblastima na konferenciji za medije sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom Al Sisijem.

Istakao je da smo uspjeli poslije 2022. godine i uspostavljanja zajedničke deklaracije o strateškom partnerstvu da danas potpišemo važne dokumente.

"I hoću da kažem da je to pre svega zahvaljujući predsedniku Sisiju, njegove vizije savremenog svijeta", rekao je Vučić.

On je istakao da su se saglasili i oko toga da je u svijetu danas najpotrebniji mir.

"Tačno je da smo se saglasili oko jedne stvari i ja sam mislio da je za normalne ljude to uobičajeno, a onda vidim da je to čudo kada nas dvojica moramo da ponovimo. Nas dvojica smo obojica izrazili želju da bude mir u svijetu. Nekada bi to bilo glupo reći, a danas je to rijetkost i gotovo zabranjeno da se kaže, jer je mali broj zemalja koji sme da pozove na mir, a ne na poraz neke od strana", rekao je Vučić.

Kaže da je zato zahvalan predsjedniku Sisiju na mudrim riječima i po pitanju ukrajinske krize i sukoba, ali i po drugim pitanjima u svijetu koja su goruća.

Vučić je naveo da Egipat i Srbija imaju jedinstveno i zajedničko mišljenje, a to je da je mir neophodan i da je mir najvažniji.

